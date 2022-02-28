Сбербанк обещает не менять условия действующих кредитов

Сбербанк не собирается вводить никаких изменений по действующим потребительским и ипотечным кредитам, ставка останется прежней. Об этом банк заявил в своём телеграм-канале 28 февраля.



Также организация опровергла информацию о якобы появившемся запрете снимать деньги с инвестиционных счетов на ближайшие 10 дней. Это фейк, снимать средства можно, в том числе с брокерских счетов. «Все средства доступны для клиентов в любой момент», — отмечается в сообщении.



28 февраля ЦБ объявил о повышении ключевой ставки до 20 % годовых и о послаблениях по кредитам заёмщиков в связи с санкциями. Также банк подтвердил, что вводит запрет на продажу ценных бумаг иностранным гражданам. Минфин с сегодняшнего дня ввёл обязательную продажу иностранной валюты в размере 80 % выручки для резидентов.