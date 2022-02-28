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Сбербанк обещает не менять условия действующих кредитов

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Сбербанк не собирается вводить никаких изменений по действующим потребительским и ипотечным кредитам, ставка останется прежней. Об этом банк заявил в своём телеграм-канале 28 февраля.

Также организация опровергла информацию о якобы появившемся запрете снимать деньги с инвестиционных счетов на ближайшие 10 дней. Это фейк, снимать средства можно, в том числе с брокерских счетов. «Все средства доступны для клиентов в любой момент», — отмечается в сообщении.

28 февраля ЦБ объявил о повышении ключевой ставки до 20 % годовых и о послаблениях по кредитам заёмщиков в связи с санкциями. Также банк подтвердил, что вводит запрет на продажу ценных бумаг иностранным гражданам. Минфин с сегодняшнего дня ввёл обязательную продажу иностранной валюты в размере 80 % выручки для резидентов.

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине, уточнив, что оккупация в планы не входит, действия связаны с защитой от «тех, кто взял Украину в заложники». Финансовые рынки отреагировали обвалом, Европа — санкциями. О последних событиях, связанных с ситуацией на Украине, читайте в трансляции «Фонтанки».

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Комментарии (1)

O_sagina
Надо пасть в ноги с благодарностью. Хотя все большие банки - это продолжение духа Путина. И за это платит каждый: общее обнищание, сколько бы не грозились Европе контрсанкциями, начнётся именно с россиян. Спасибо за доллар по 200. За то, что все сбережения становятся пшиком. За то, что эти самые сбережения могут отжать. Как всегда все объясняя происками Запада. Только кто должен думать о конкретном россиянине? Запад, НАТО? Или конкретный человек (подсказка - президент) ? Так он, как говорится, хоть чучелом, хоть тушкой, как говорится, ускорил весь п...ц с экономикой и безопасностью. Сейчас каждый человек, который пьёт, ест и не колет ботокс во все места, должен подумать, как ему выжить. И какую финансовую подушку сформировать: перевести наличку в гречку или в водку, пока банкоматы ещё работают.
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