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Минфин обяжет экспортёров продавать 80% валютной выручки в рамках внешнеторговых договоров

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Российский Минфин заявил, что 28 февраля будет принято решение по введению с сегодняшнего дня в стране обязательной продажи иностранной валюты в размере 80 % выручки для резидентов. Об этом сообщает ТАСС.

Это означает, что экспортеры должны продавать 80 % валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров.

Ранее экспортеры были обязаны перечислять выручку на свои счета в российских банках. Это касалось расчетов и в иностранной валюте, и в рублях. Летом 2021 года это правило было отменено: резидентам разрешили исполнять экспортные внешнеторговые договоры путем зачисления выручки в иностранной валюте на их счета в зарубежных банках или иным способом, разрешенным законодательством Российской Федерации. Предполагалось, что эти меры позволят снизить административную нагрузку на бизнес и банки, расширить возможности для экспортеров, в том числе малого и среднего бизнеса.

Ранее ЦБ объявил о повышении ключевой ставки до 20 % годовых и о послаблениях по кредитам заёмщиков в связи с санкциями. Также банк подтвердил, что вводит запрет на продажу ценных бумаг иностранным гражданам.

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине, уточнив, что оккупация в планы не входит, действия связаны с защитой от «тех, кто взял Украину в заложники». Финансовые рынки отреагировали обвалом, Европа — санкциями. О последних событиях, связанных с ситуацией на Украине, читайте в трансляции «Фонтанки».

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Комментарии (7)

Карабас Барабас
Судя по всему они реально не знают и не могут ничего сделать, монетарные способы не работают во время войны. Последняя надежда - ядрёная бомба (не дай бог).
Dimitry Antonov
Следующий шаг - уголовная ответственность за валютные операции.
bazafaka
продам чеки ВнешПосылТорга
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