Минфин обяжет экспортёров продавать 80% валютной выручки в рамках внешнеторговых договоров

Российский Минфин заявил, что 28 февраля будет принято решение по введению с сегодняшнего дня в стране обязательной продажи иностранной валюты в размере 80 % выручки для резидентов. Об этом сообщает ТАСС.



Это означает, что экспортеры должны продавать 80 % валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров.

Ранее экспортеры были обязаны перечислять выручку на свои счета в российских банках. Это касалось расчетов и в иностранной валюте, и в рублях. Летом 2021 года это правило было отменено: резидентам разрешили исполнять экспортные внешнеторговые договоры путем зачисления выручки в иностранной валюте на их счета в зарубежных банках или иным способом, разрешенным законодательством Российской Федерации. Предполагалось, что эти меры позволят снизить административную нагрузку на бизнес и банки, расширить возможности для экспортеров, в том числе малого и среднего бизнеса.

