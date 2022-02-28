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МОК призвал запретить участие российских спортсменов по всему миру

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Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям запретить участие спортсменов из России и Белоруссии в официальных соревнованиях. Соответствующее заявление опубликовано 28 февраля на официальном сайте организации.

«В целях защиты честности глобальных спортивных соревнований и безопасности всех участников исполком МОК рекомендует международным спортивным федерациям и организаторам спортивных мероприятий не приглашать и не разрешать участие российских и белорусских спортсменов и официальных лиц в международных соревнованиях», — заявили в МОК.

Там же добавили, что в случае, если исполнить рекомендации невозможно по организационным или юридическим причинам, МОК призывает не допускать спортсменов из России и Белоруссии до соревнований под своими флагами.

О других санкциях, которым подвергся российский спорт, читайте на «Фонтанке».

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине, уточнив, что оккупация в планы не входит, действия связаны с защитой от «тех, кто взял Украину в заложники». Финансовые рынки отреагировали обвалом, Европа — санкциями. Онлайн-трансляцию, рассказывающую о ситуации на Украине и связанных с этим событиях, смотрите на сайте «Фонтанки».

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Комментарии (12)

Athair
Чем дальше, тем меньше эмоционального отклика вызывают такие заявления. И на мой личный взгляд, современные олимпийские игры, евровидение и проч. превратились в политические мероприятия - а политота в жизни уже надоела. В итоге не слежу и не смотрю...
Tottot
Да какой спорт скоро клюшка в рублях будет стоить как вся зарплата тренера за год.
hedgehog_
а вот всякие теннисисты например, которые играют за себя, а не картинку на паспорте. они вроде профессионалы и к ним мок, вроде не имеет отношения?
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