МОК призвал запретить участие российских спортсменов по всему миру

«В целях защиты честности глобальных спортивных соревнований и безопасности всех участников исполком МОК рекомендует международным спортивным федерациям и организаторам спортивных мероприятий не приглашать и не разрешать участие российских и белорусских спортсменов и официальных лиц в международных соревнованиях», — заявили в МОК.

Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям запретить участие спортсменов из России и Белоруссии в официальных соревнованиях. Соответствующее заявление опубликовано 28 февраля на официальном сайте организации.

Там же добавили, что в случае, если исполнить рекомендации невозможно по организационным или юридическим причинам, МОК призывает не допускать спортсменов из России и Белоруссии до соревнований под своими флагами.

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