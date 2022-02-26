Главное о спецоперации на Украине. Хроника

24 февраля по приказу Владимира Путина на территории Украины началась военная операция. В планы РФ, по словам президента, не входит оккупация страны, а действия связаны с защитой самой себя от «тех, кто взял Украину в заложники». Финансовые рынки отреагировали на такое решение обвалом, Европа и США — новыми санкциями. В этом онлайне мы рассказываем о том, что происходит на российско-украинской границе и о том, как мир реагирует на эти события.
РИА Новости: Международная федерация гимнастики запретила использование флагов и гимнов России и Белоруссии на турнирах под своей эгидой. Причина — происходящее на Украине.
ТАСС передает, что Латвия отправила на Украину более 30 грузовиков с военным грузом и медицинскими товарами.
— Прямо сейчас более 30 грузовиков с индивидуальной экипировкой, подаренной Национальными вооруженными силами Латвии, едут на Украину. Шлемы, сухой паек, медицинские приборы и лекарства. Также будет доставлена крупная партия боеприпасов, — написал в своем Twitter Артис Пабрикс, латвийский министр обороны.
Также, по его словам, помощь включает в себя продукты питания, 11 тысяч марлевых бинтов и одноразовых перчаток, 17 тысяч евро пожертвований и 500 тонн дизельного топлива для ВСУ.
Карта государств, запретивших российским авиакомпаниям использовать свое воздушное пространство, на текущий момент выглядит так:
Автор: Сеть городских порталов
Телеканал «Пятница» больше не будет показывать шоу «Орел и решка». Руководством принято решение прекратить сотрудничество с украинским продакшеном TeenSpirit, который занимался производством проекта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу телеканала.
Ранее продюсер «Орла и Решки» Марина Гранкина выступила с осуждением военной операции России. Аналогичное заявление сделал продюсерами шоу «Холостяк» Армен Оганян. Как сообщает РБК, ТНТ также прекратил с ним сотрудничество.
Оба телеканала принадлежат «Газпром-Медиа».
К спискам стран, закрывших небо для российских самолетов, присоединилась Словения.
Мы продолжаем вести хронику спецоперации на Украине. Коротко о том, что произошло за субботу, 26 февраля:
- ЕС ввел санкции против 60 ведущих компаний российского ВПК, самолетостроительных и кораблестроительных компаний. В списке — Минобороны РФ, СВР, «Оборонпром», «Рособоронэкспорт», РЖД, КАМАЗ, «Севкомфлот», «Севмаш», авиастроительные компании «Сухой» и «Туполев» и ракетно-космический центр «Прогресс»;
- США обсуждает ситуацию на Украине со своей командой по национальной безопасности. Ранее Байден распорядился предусмотреть финансовую помощь Киеву;
- еще несколько стран присоединились к блокировке воздушного пространства для России — на сегодняшний день перелеты на своей территории российским самолетам запрещают Великобритания, Болгария, Польша, Украина, Эстония, Латвия, Чехия, Литва, Словения и Румыния. РФ объявила о закрытии неба для Болгарии, Польши, Румынии и Чехии;
- вслед за сборной Польши футболисты Швеции отказались встречаться со сборной России в стыковом матче ЧМ-2022;
- глава Следственного комитета РФ поручил расследовать факты гибели мирных жителей ЛДНР, а также обстрелы российских территорий, граничащих с Украиной;
- переговоры России и Украины остались под вопросом. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, не дождавшись ответа от Киева, Владимир Путин приказал продолжать наступательную операцию. В Киеве же заявили, что от переговоров не отказываются, но Минск как площадка для встречи их не устраивает.
Подробнее обо всем этом можно почитать в онлайн-трансляции.