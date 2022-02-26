Главное о спецоперации на Украине. Хроника

ТАСС передает, что Латвия отправила на Украину более 30 грузовиков с военным грузом и медицинскими товарами.

— Прямо сейчас более 30 грузовиков с индивидуальной экипировкой, подаренной Национальными вооруженными силами Латвии, едут на Украину. Шлемы, сухой паек, медицинские приборы и лекарства. Также будет доставлена крупная партия боеприпасов, — написал в своем Twitter Артис Пабрикс, латвийский министр обороны.



Также, по его словам, помощь включает в себя продукты питания, 11 тысяч марлевых бинтов и одноразовых перчаток, 17 тысяч евро пожертвований и 500 тонн дизельного топлива для ВСУ.