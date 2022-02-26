Спорт, который теряет Россия

Ирина Бужор/Коммерсантъ Фото: Поделиться Поделиться







Самым громким и болезненным пока стал перенос финала Лиги чемпионов из Петербурга в Париж. На подобный шаг международные футбольные организации не решались ни в 2018-м с чемпионатом мира, ни с в 2020-м с чемпионатом Европы, хотя тогда тоже были настойчивые призывы со стороны западных политиков и СМИ.

Дата проведения финала Лиги чемпионов-2022 при этом осталась той же: 28 мая.

«УЕФА хотел бы выразить свою благодарность и признательность президенту Франции Эммануэлю Макрону за его личную поддержку и перенос самого престижного матча европейского клубного футбола во Францию во время беспрецедентного кризиса. Вместе с правительством Франции УЕФА будет полностью поддерживать усилия многих заинтересованных сторон по обеспечению спасения футболистов и их семей на Украине, которые сталкиваются с ужасными человеческими страданиями, разрушениями и перемещением», — говорится в официальном пресс-релизе.



Там же добавили, что российские и украинские клубы и национальные сборные, участвующие в турнирах под эгидой УЕФА, будут обязаны проводить свои домашние матчи на нейтральных стадионах до дальнейшего уведомления.

Российский футбольный союз назвал эти решения политическими.

«Мы считаем, что решение о переносе места проведения финала Лиги чемпионов продиктовано политическими причинами. РФС всегда придерживается принципа «спорт вне политики» и, таким образом, не может поддержать это решение. РФС также не поддерживает решение о переносе любых матчей с участием российских команд на нейтральную территорию как нарушающее спортивный принцип и ущемляющее интересы игроков, тренеров и болельщиков», — заявил президент РФС Александр Дюков.

Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский, ответственный за организацию финала Лиги чемпионов, заявил, что ему жаль и что средства, которые должны были пойти на проведение игры, пойдут на развитие детского спорта. Как ранее сообщали организаторы, общая сумма затрат на проведение матча в Петербурге оценивалась в 600 млн рублей, из которых половину должен был выделить Смольный.



Под вопросом остается выступление российских клубов в еврокубках в следующем сезоне.

Проблемы ждут и сборную — поляки отказываются играть стыковые матчи и подбивают остальных европейцев присоединиться к ним. Вполне вероятен «югославский» сценарий полного отстранения нашего футбола от европейских соревнований на какое-то время.

Вслед за этим Международная федерация лыжного спорта (FIS) отменила все этапы Кубка мира, которые должны были пройти в сезоне-2021/22 на территории России.

В это число входят:

— этап Кубка мира по фристайлу в Челябинской области (25–27 февраля);

— этап Кубка мира по акробатике в Ярославле (26–27 февраля);

— этап Кубка мира по акробатике в Москве (5 марта);

— этап женского Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в Нижнем Тагиле (18–20 марта);

— этап женского Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в Чайковском (25–27 марта);

— этап Кубка мира по лыжным гонкам в Тюмени (18–20 марта).

«После тщательных консультаций с заинтересованными сторонами FIS решила, что в интересах безопасности всех участников все оставшиеся до конца сезона-2021–22 соревнования Кубка мира будут отменены или перенесены в другое место. Участники двух стартов, которые были запланированы на эти выходные, уже находятся в России. FIS работает над тем, чтобы обеспечить их быстрое возвращение домой», — говорится на сайте федерации.



Действующий Кубок мира по лыжам будет заканчиваться очевидно в тревожной обстановке — нашим лыжникам поступают угрозы. В Лахти, где сегодня проходят спринтерские гонки, в связи с этим приняты повышенные меры безопасности.

Отказались от проведения этапа Кубка мира по фристайлу, который должен был пройти 26–27 февраля в Челябинской области. Здесь у организаторов просто не было выбора: спортивное руководство стран-участниц отозвало свои команды.

«Спортсмены, прибывшие в Челябинскую область в этом году, в очередной раз оценили гостеприимство и качество подготовки чемпионата и выразили глубокое сожаление о том, что вынуждены покинуть страну и не примут участие в соревнованиях. В свою очередь Челябинская область как организатор этапа Кубка мира с сожалением и разочарованием встретила известие о том, что яркое спортивное мероприятие не состоится. Мы убеждены, что спорт всегда должен оставаться вне политики. Увы, эту позицию разделяют не все. Мы сочувствуем болельщикам, которые готовились увидеть захватывающие состязания и настоящий праздник спорта», — заявили организаторы.



Отменились финал Кубка мира по натурбану и Всемирная шахматная олимпиада. Оба соревнования должны были пройти в Москве в 2022 году.

Перенесла на неопределенный сроки матчи с участием российских клубов баскетбольная Евролига. На собрании команд-участниц представители литовского «Жальгириса» призывали вообще отказаться от проведения игр с россиянами, но пока их радикальное предложение не нашло отклика. Польская «Зелена-Гура» и эстонский «Калев» объявили о выходе из Единой лиги ВТБ до окончания регулярного чемпионата.

Снялся с плей-офф Континентальной хоккейной лиги финский «Йокерит». Очевидно, что в ближайшее время будет принято решение о дальнейшей судьбе «джокеров» в КХЛ. Министр образования и науки Латвии Анита Муйжниеце намерена внести изменения в закон о спорте, чтобы заставить рижское «Динамо» тоже покинуть КХЛ.

Еще одна важная потеря — российский этап Гран-при «Формулы-1». В свое время Владимир Путин лично курировал этот проект. Организаторы подчеркнули, что решение принято на фоне военных действий на Украине. Особенно обидно, что с 2023 года гонки должны были переехать под Петербург, на трассу «Игора Драйв».



«Чемпионат «Формулы-1» приезжает в страны по всему миру с позитивным настроем и стремлением объединять вместе людей, нации. Мы с печалью и шоком следим за развитием ситуации в Украине и надеемся на скорое, мирное разрешение текущей ситуации. В четверг вечером команды, ФИА и «Формула-1» обсудили позицию нашего спорта и вместе с нашими акционерами пришли к заключению, что в текущих обстоятельствах проведение Гран-при России невозможно», — заявили боссы «Формулы-1».

Но самый масштабный удар способен нанести Международный олимпийский комитет. Исполком МОК уже обратился к международным спортивным федерациям с просьбой перенести или отменить спортивные мероприятия в России или Белоруссии.

«Необходимо принять во внимание нарушение олимпийского перемирия правительствами России и Беларуси и отдать абсолютный приоритет безопасности спортсменов. Сам МОК не планирует никаких мероприятий в России или Беларуси. Кроме того, исполком МОК призывает не вывешивать флаги России или Беларуси и не исполнять гимн России или Беларуси на международных спортивных мероприятиях, которые еще не являются частью соответствующих санкций Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в отношении России», — заявили в МОК.

