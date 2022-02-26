FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: -7
83.55р93.60р
ТЕМА ДНЯ

Боевые действия на Украине

Боевые действия на УкраинеОлимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Спорт, который теряет Россия

На фоне событий на Украине Россия за сутки потеряла все крупные международные соревнования, и, похоже, это только начало. Отдел спорта «Фонтанки» проводит грустную ревизию.

7
Печать
ПоделитьсяПоделиться

Самым громким и болезненным пока стал перенос финала Лиги чемпионов из Петербурга в Париж. На подобный шаг международные футбольные организации не решались ни в 2018-м с чемпионатом мира, ни с в 2020-м с чемпионатом Европы, хотя тогда тоже были настойчивые призывы со стороны западных политиков и СМИ.

Дата проведения финала Лиги чемпионов-2022 при этом осталась той же: 28 мая.

«УЕФА хотел бы выразить свою благодарность и признательность президенту Франции Эммануэлю Макрону за его личную поддержку и перенос самого престижного матча европейского клубного футбола во Францию во время беспрецедентного кризиса. Вместе с правительством Франции УЕФА будет полностью поддерживать усилия многих заинтересованных сторон по обеспечению спасения футболистов и их семей на Украине, которые сталкиваются с ужасными человеческими страданиями, разрушениями и перемещением», — говорится в официальном пресс-релизе.

Там же добавили, что российские и украинские клубы и национальные сборные, участвующие в турнирах под эгидой УЕФА, будут обязаны проводить свои домашние матчи на нейтральных стадионах до дальнейшего уведомления.

Российский футбольный союз назвал эти решения политическими.

«Мы считаем, что решение о переносе места проведения финала Лиги чемпионов продиктовано политическими причинами. РФС всегда придерживается принципа «спорт вне политики» и, таким образом, не может поддержать это решение. РФС также не поддерживает решение о переносе любых матчей с участием российских команд на нейтральную территорию как нарушающее спортивный принцип и ущемляющее интересы игроков, тренеров и болельщиков», — заявил президент РФС Александр Дюков.

Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский, ответственный за организацию финала Лиги чемпионов, заявил, что ему жаль и что средства, которые должны были пойти на проведение игры, пойдут на развитие детского спорта. Как ранее сообщали организаторы, общая сумма затрат на проведение матча в Петербурге оценивалась в 600 млн рублей, из которых половину должен был выделить Смольный.

Под вопросом остается выступление российских клубов в еврокубках в следующем сезоне.

Проблемы ждут и сборную — поляки отказываются играть стыковые матчи и подбивают остальных европейцев присоединиться к ним. Вполне вероятен «югославский» сценарий полного отстранения нашего футбола от европейских соревнований на какое-то время.

Вслед за этим Международная федерация лыжного спорта (FIS) отменила все этапы Кубка мира, которые должны были пройти в сезоне-2021/22 на территории России.

В это число входят:

— этап Кубка мира по фристайлу в Челябинской области (25–27 февраля);

— этап Кубка мира по акробатике в Ярославле (26–27 февраля);

— этап Кубка мира по акробатике в Москве (5 марта);

— этап женского Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в Нижнем Тагиле (18–20 марта);

— этап женского Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в Чайковском (25–27 марта);

— этап Кубка мира по лыжным гонкам в Тюмени (18–20 марта).

«После тщательных консультаций с заинтересованными сторонами FIS решила, что в интересах безопасности всех участников все оставшиеся до конца сезона-2021–22 соревнования Кубка мира будут отменены или перенесены в другое место. Участники двух стартов, которые были запланированы на эти выходные, уже находятся в России. FIS работает над тем, чтобы обеспечить их быстрое возвращение домой», — говорится на сайте федерации.

Действующий Кубок мира по лыжам будет заканчиваться очевидно в тревожной обстановке — нашим лыжникам поступают угрозы. В Лахти, где сегодня проходят спринтерские гонки, в связи с этим приняты повышенные меры безопасности.

Отказались от проведения этапа Кубка мира по фристайлу, который должен был пройти 26–27 февраля в Челябинской области. Здесь у организаторов просто не было выбора: спортивное руководство стран-участниц отозвало свои команды.

«Спортсмены, прибывшие в Челябинскую область в этом году, в очередной раз оценили гостеприимство и качество подготовки чемпионата и выразили глубокое сожаление о том, что вынуждены покинуть страну и не примут участие в соревнованиях. В свою очередь Челябинская область как организатор этапа Кубка мира с сожалением и разочарованием встретила известие о том, что яркое спортивное мероприятие не состоится. Мы убеждены, что спорт всегда должен оставаться вне политики. Увы, эту позицию разделяют не все. Мы сочувствуем болельщикам, которые готовились увидеть захватывающие состязания и настоящий праздник спорта», — заявили организаторы.

Отменились финал Кубка мира по натурбану и Всемирная шахматная олимпиада. Оба соревнования должны были пройти в Москве в 2022 году.

Перенесла на неопределенный сроки матчи с участием российских клубов баскетбольная Евролига. На собрании команд-участниц представители литовского «Жальгириса» призывали вообще отказаться от проведения игр с россиянами, но пока их радикальное предложение не нашло отклика. Польская «Зелена-Гура» и эстонский «Калев» объявили о выходе из Единой лиги ВТБ до окончания регулярного чемпионата.

Снялся с плей-офф Континентальной хоккейной лиги финский «Йокерит». Очевидно, что в ближайшее время будет принято решение о дальнейшей судьбе «джокеров» в КХЛ. Министр образования и науки Латвии Анита Муйжниеце намерена внести изменения в закон о спорте, чтобы заставить рижское «Динамо» тоже покинуть КХЛ.

Еще одна важная потеря — российский этап Гран-при «Формулы-1». В свое время Владимир Путин лично курировал этот проект. Организаторы подчеркнули, что решение принято на фоне военных действий на Украине. Особенно обидно, что с 2023 года гонки должны были переехать под Петербург, на трассу «Игора Драйв».

«Чемпионат «Формулы-1» приезжает в страны по всему миру с позитивным настроем и стремлением объединять вместе людей, нации. Мы с печалью и шоком следим за развитием ситуации в Украине и надеемся на скорое, мирное разрешение текущей ситуации. В четверг вечером команды, ФИА и «Формула-1» обсудили позицию нашего спорта и вместе с нашими акционерами пришли к заключению, что в текущих обстоятельствах проведение Гран-при России невозможно», — заявили боссы «Формулы-1».

Но самый масштабный удар способен нанести Международный олимпийский комитет. Исполком МОК уже обратился к международным спортивным федерациям с просьбой перенести или отменить спортивные мероприятия в России или Белоруссии.

«Необходимо принять во внимание нарушение олимпийского перемирия правительствами России и Беларуси и отдать абсолютный приоритет безопасности спортсменов. Сам МОК не планирует никаких мероприятий в России или Беларуси. Кроме того, исполком МОК призывает не вывешивать флаги России или Беларуси и не исполнять гимн России или Беларуси на международных спортивных мероприятиях, которые еще не являются частью соответствующих санкций Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в отношении России», — заявили в МОК.

И хотя прямого влияния на международные спортивные организации МОК не имеет, но авторитет у организации очень большой. Последствия такого заявления могут быть очень серьезными.

Какие международные турниры в России пока не отменили:

— Лига Наций по волейболу. Женщины: 28 июля — 3 июня, Уфа. Мужчины: 5–10 июля, Кемерово;

— Чемпионат мира по волейболу среди мужчин. 26 августа — 11 сентября. Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Ярославль, Казань, Уфа, Екатеринбург, Новосибирск, Кемерово и Красноярск;

— Чемпионат Европы по боксу среди женщин. 21–31 июля. Улан-Удэ;

— Молодежный чемпионат мира по хоккею-2023. 26 декабря — 5 января. Омск и Новосибирск;

— Чемпионат мира по хоккею-2023. 5–21 мая. Санкт-Петербург;

— Суперкубок УЕФА. Август. Казань;

— Летняя Универсиада-2023. 8–19 августа, Екатеринбург;

— Чемпионат мира по пулевой стрельбе-2023. 14–31 августа. Москва;

— Чемпионат Европы по художественной гимнастике-2023. 17–21 мая. Москва;

— Чемпионат мира по борьбе-2023. 16–24 сентября. Красноярск.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

Фото: Ирина Бужор/Коммерсантъ

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (7)

Майор Пронин
Да уж...
Шурик7890
Ну теперь в Сочи будут приоры по трассе носится!
Вопрос в 600 миллионах, на что и куда хотели потратить? Баклан арена вроде есть, аэропорт тоже, экраны с ЧМ 18 оставались. Куда?
260569221
Да плевать на это спорт и на эту геуеуропу. Путин молодец.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний