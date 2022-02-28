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Футбольный «Шальке-04» досрочно разорвет контракт с «Газпромом»

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Немецкий футбольный клуб «Шальке» принял решение о разрыве контрактов с российской компанией «Газпром». Как сообщили на официальном сайте команды 28 февраля, решение принял совет директоров немецкого клуба с одобрения наблюдательного совета.

«Шальке» и российская транснациональная энергетическая компания «Газпром» подписали контракт в 2006 году. Ранее клуб отказался от использования лого своего главного спонсора на игровой форме. Исполнительный и наблюдательный совет ведут переговоры с представителями главного спонсора, дополнительная информация будет объявлена в установленном порядке. Это решение не затрагивает полную финансовую дееспособность ассоциации. Руководство клуба уверено, что в ближайшее время сможет представить нового партнера», — заявили в клубе.

Ранее Международная федерация дзюдо приостановила полномочия российского лидера Владимира Путина в качестве почетного президента.

О других санкциях, которым подвергся российский спорт, читайте на «Фонтанке».

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине, уточнив, что оккупация в планы не входит, действия связаны с защитой от «тех, кто взял Украину в заложники». Финансовые рынки отреагировали обвалом, Европа — санкциями. О последних событиях, связанных с ситуацией на Украине, читайте в трансляции «Фонтанки».

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