Международная федерация дзюдо приостановила полномочия Путина в качестве почетного президента

Международная федерация дзюдо (IJF) приостановила полномочия Владимира Путина в качестве почетного президента и посла федерации. Заявление об этом опубликовано 27 февраля на официальном сайте IJF.
Свое решение федерация объяснила военным конфликтом на Украине.
Почетным президентом IJF Владимир Путин был назначен в 2008 году.
Ранее исполком Международного олимпийского комитета (МОК) призывал не вывешивать флаги России или Белоруссии и не исполнять гимн России или Белоруссии на международных спортивных мероприятиях. К этому призыву уже прислушались в Международном союзе биатлонистов. Российская сторона пообещала обратиться в суд.
Среди других последствий военной операции стал отказ сборной Польши от стыковых матчей ЧМ-2022 против России. Кроме того, Петербург лишился финала Лиги чемпионов и ряда других соревнований. О других соревнованиях, которых лишилась Россия, читайте на «Фонтанке».