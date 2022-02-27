FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-7°C/Завтра: -2
83.55р93.60р
ТЕМА ДНЯ

Боевые действия на Украине

Боевые действия на УкраинеОлимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Международная федерация дзюдо приостановила полномочия Путина в качестве почетного президента

7
Печать

Международная федерация дзюдо (IJF) приостановила полномочия Владимира Путина в качестве почетного президента и посла федерации. Заявление об этом опубликовано 27 февраля на официальном сайте IJF.

Свое решение федерация объяснила военным конфликтом на Украине.

Почетным президентом IJF Владимир Путин был назначен в 2008 году.

Ранее исполком Международного олимпийского комитета (МОК) призывал не вывешивать флаги России или Белоруссии и не исполнять гимн России или Белоруссии на международных спортивных мероприятиях. К этому призыву уже прислушались в Международном союзе биатлонистов. Российская сторона пообещала обратиться в суд.

Среди других последствий военной операции стал отказ сборной Польши от стыковых матчей ЧМ-2022 против России. Кроме того, Петербург лишился финала Лиги чемпионов и ряда других соревнований. О других соревнованиях, которых лишилась Россия, читайте на «Фонтанке».

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине, уточнив, что оккупация в планы не входит, действия связаны с защитой от «тех, кто взял Украину в заложники». Финансовые рынки отреагировали обвалом, Европа — санкциями. Онлайн-трансляцию, рассказывающую о ситуации на Украине и связанных с этим событиях, смотрите на сайте «Фонтанки».

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (7)

267033246
Забыли добавить: И вручили ему должность Неуважаемого *уйла
tochilshik
упырь не может быть президентом не только федерации но и страны.
Piter Russo
Нужно было сократить заголовок - международная федерация дзюдо приостановила полномочия президента России.
Рейтинг фонтанки взлетел бы вверх!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний