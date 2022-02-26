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Российские биатлонисты отказались участвовать в Кубке мира без флага и гимна

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Союз биатлонистов России выступил против решения Международной федерации запретить российским спортсменам выступать под своим флагом из-за событий на Украине. В официальном заявлении 26 февраля СБР назвал это решение неправомерным, необоснованным и категорически неприемлемым.

«Союз биатлонистов России не нарушал никаких положений Конституции либо иных правил IBU, чтобы российских спортсменов лишили права выступать с национальным флагом и гимном, и им было предложено соревноваться в нейтральном статусе. Решение IBU прямо нарушает основополагающие принципы Олимпизма и Олимпийской хартии. Это прямая дискриминация в отношении нашей страны и российских спортсменов, несовместимая с принадлежностью к Олимпийскому движению», — заявили в СБР.

В Союзе также добавили, что права российских биатлонистов будут отстаиваться в суде.

Напомним, что ранее Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) призывал не вывешивать флаги России или Беларуси и не исполнять гимн России или Беларуси на международных спортивных мероприятиях.

Среди других последствий военной операции стал отказ сборной Польши от стыковых матчей ЧМ-2022 против России. Кроме того, Петербург лишился финала Лиги чемпионов и ряда других соревнований. О других соревнованиях, которых лишилась Россия, читайте на «Фонтанке».

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине, уточнив, что оккупация в планы не входит, действия связаны с защитой от «тех, кто взял Украину в заложники». Финансовые рынки отреагировали обвалом, Европа — санкциями. Онлайн-трансляцию, рассказывающую о ситуации на Украине и связанных с этим событиях, смотрите на сайте «Фонтанки».

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Комментарии (13)

baddancer
Спорт вне политики, ага. )
Makar Evich
Правильно , хорош уже этих унижений
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Молодцы! А то под каким-то олимпийским флагом выступали. К такой то маме этот мок. "Такой спорт нам не нужен!"
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