Российские биатлонисты отказались участвовать в Кубке мира без флага и гимна

Союз биатлонистов России выступил против решения Международной федерации запретить российским спортсменам выступать под своим флагом из-за событий на Украине. В официальном заявлении 26 февраля СБР назвал это решение неправомерным, необоснованным и категорически неприемлемым.



«Союз биатлонистов России не нарушал никаких положений Конституции либо иных правил IBU, чтобы российских спортсменов лишили права выступать с национальным флагом и гимном, и им было предложено соревноваться в нейтральном статусе. Решение IBU прямо нарушает основополагающие принципы Олимпизма и Олимпийской хартии. Это прямая дискриминация в отношении нашей страны и российских спортсменов, несовместимая с принадлежностью к Олимпийскому движению», — заявили в СБР.

