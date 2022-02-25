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Военная операция на Украине: Европа вводит санкции, Путин и Зеленский пытаются сесть за стол переговоров

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24 февраля по приказу Владимира Путина на территории Украины началась военная операция. В планы РФ, по словам президента, не входит оккупация страны, а действия связаны с защитой самой себя от «тех, кто взял Украину в заложники». Финансовые рынки отреагировали на такое решение обвалом, Европа — новыми санкциями. В этом онлайне мы публикуем всё, что известно о происходящем на границе обеих стран.

Фото: Анна Смирнова
Фото: РИА Новости / T.me
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25 февраля Генеральная прокуратура по согласованию с МИД признала соцсеть Facebook причастной к нарушению основополагающих прав и свобод человека, а также прав и свобод граждан России. С сегодняшнего дня Роскомнадзор начинает частично ограничивать доступ к Facebook.

Фото: Анна Смирнова
Фото: Анна Смирнова
Фото: РИА Новости / T.me
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Международный спортивный саммит «Спортаккорд», которого так ждали чиновники и спортсмены, отменен. Он должен был пройти в Екатеринбурге и из-за пандемии коронавируса уже несколько раз переносился.

Фото: РИА Новости / T.me
Фото: Анна Смирнова
Фото: РИА Новости / T.me
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Коротко о том, что случилось в эту пятницу, 25 февраля:

  • после падения рубль стал немного отыгрывать позиции на бирже;
  • из-за военной операции в России отменено проведение крупнейших международных спортивных турниров. Речь идет, в частности, об этапе «Формулы 1», Кубке мира по лыжным гонкам, финале Лиги чемпионов, Чемпионате Европы по керлингу;
  • членство России в Совете Европы приостановлено;
  • Чехия и Польша закрыли воздушное пространство от российских авиакомпаний, Великобритания наложила санкции на работу «Аэрофлота»;
  • США ввели санкции против российских банков — ВТБ, Сбера, «Газпромбанка», «Новикомбанка», «Совкомбанка», «Альфа-банка», банка «Открытие» и других. Их карты не будут поддерживаться через ApplePay и GooglePay;
  • Зеленский предложил Путину решить вопрос миром и сеть за стол переговоров. РФ предложила встречу в Минске, позже Украина попросила организовать переговоры в Варшаве, однако потом, по заявлению Кремля, и вовсе взяла паузу.

Подробности читайте в онлайн-трансляции.

Фото: Анна Смирнова
Фото: РИА Новости / T.me

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Комментарии (3)

orlovandrei1986
страна превратилась в изгой, а лидер в неудачника
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Зеленскому никто не помог. От европы только санкции. Что остается делать?
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