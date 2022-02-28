Шойгу: Пункты управления РВСН, Северного и Тихоокеанского флотов начали боевое дежурство в усиленном составе

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что дежурные смены пунктов управления РВСН, Северного и Тихоокеанского флотов приступили к боевому дежурству усиленным составом. Об этом 28 февраля сообщает пресс-служба ведомства.
«Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу доложил Верховному Главнокомандующему Вооруженными силами Российской Федерации
Накануне Путин приказал Шойгу и начальнику Генштаба Валерию Герасимову перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства. По словам президента, это необходимо в связи с «недружественными действиями» стран Запада.