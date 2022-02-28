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Боевые действия на Украине

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Шойгу: Пункты управления РВСН, Северного и Тихоокеанского флотов начали боевое дежурство в усиленном составе

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Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что дежурные смены пунктов управления РВСН, Северного и Тихоокеанского флотов приступили к боевому дежурству усиленным составом. Об этом 28 февраля сообщает пресс-служба ведомства.

«Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу доложил Верховному Главнокомандующему Вооруженными силами Российской Федерации В. В. Путину, что в соответствии с его приказом дежурные смены пунктов управления Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Тихоокеанского флотов, командования дальней авиации приступили к несению боевого дежурства усиленным составом», — сказано в сообщении.

Накануне Путин приказал Шойгу и начальнику Генштаба Валерию Герасимову перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства. По словам президента, это необходимо в связи с «недружественными действиями» стран Запада.

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине, уточнив, что оккупация в планы не входит, действия связаны с защитой от «тех, кто взял Украину в заложники». Финансовые рынки отреагировали обвалом, Европа — санкциями. О последних событиях, связанных с ситуацией на Украине, читайте в трансляции «Фонтанки».

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Комментарии (19)

ТатьянаЕ
Спаси и сохрани! Эти старики с ума сошли.
266332656
"Всем хана?! " Есть ли хоть какой-то ещё шанс на мир? Как же надоело сидеть на пороховой бочке, это хуже всего.
Игорь Полетаев
Весь мир в труху!
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