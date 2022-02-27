Путин поручил перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства

По словам Путина, Запад не только предпринимает недружественные шаги в экономике, но и высшие чины НАТО допускают агрессивные высказывания в адрес России.



«Высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны, поэтому приказываю министру обороны и начальнику Генерального штаба [ВС РФ] перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства», — сообщил глава государства в воскресенье, 27 февраля, на встрече в Кремле с руководителем Минобороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерием Герасимовым (цитата по ТАСС).

