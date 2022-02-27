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Путин поручил перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства

Минобороны РФ по приказу президента Владимира Путина переводит силы сдерживания в особый режим боевого дежурства. Соответствующий приказ верховный главнокомандующий дал министру обороны и начальнику генштаба в воскресенье, 27 февраля.

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По словам Путина, Запад не только предпринимает недружественные шаги в экономике, но и высшие чины НАТО допускают агрессивные высказывания в адрес России.

«Высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны, поэтому приказываю министру обороны и начальнику Генерального штаба [ВС РФ] перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства», — сообщил глава государства в воскресенье, 27 февраля, на встрече в Кремле с руководителем Минобороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерием Герасимовым (цитата по ТАСС).

Также, по словам Путина, западные страны принимают в отношении РФ нелегитимные санкции.

В стратегические силы сдерживания входят: наступательные силы (СНС) и оборонительные силы (СОС). Основу первых составляют ракетные и авиационные комплексы межконтинентальной дальности и стратегические ядерные силы.

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Комментарии (143)

ahma
миротворческий удар "сил сдерживания" и - кирдык планете. Так вот ты какой, "русский мир", который Путин несёт миру?
Викторино
Хорошая из Фонтанки липучка получилась. Все коллаборантские чучелки и госдепские тролли на раз приклеились и засветились.
Света0711
мда, не США и НАТО угрожают России, а решения Путина
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