«Письмо украинскому сверстнику». Петербургские школы получили методички уроков о событиях на Украине

Фото: Эрик Романенко/ТАСС Поделиться Поделиться







«Урок истории 6–8 класс», «Урок истории 9–11 класс», «Сценарий урока 7–8 класс» и, наконец, «Беседа о важном для 9–11 классов» — так называются документы, подлинность которых «Фонтанке» подтвердили петербургские учителя, уже получившие их. При этом собеседники издания подчеркнули, что методички нужны не для навязывания детям какой-либо информации, а для «объяснения взвешенной государственной позиции».

Ранее в СМИ появились сообщения, что методички начали получать от местных администраций учителя школ Москвы и Московской области, а также Калужской, Сахалинской и Тульской областей. Тексты рекомендаций якобы должны лечь в основу уроков, запланированных на 1 марта.

«Отдельных уроков по этой теме проводить не планируется, — рассказала «Фонтанке» учитель обществознания одной из петербургских школ. — Но методички нужны, чтобы педагоги знали, как отвечать на вопросы учеников. Пока, по моим наблюдениям, такие вопросы задают только ученики 10–11-х классов». При этом педагоги замечают, что ситуация на Украине становится темой для разговоров между детьми на переменах начиная с пятого-шестого класса. Урок на тему «Моя страна» для 6–8-х классов начинается с работы с картой: по изложенному в методичке сценарию занятия детям предлагается показать на карте Россию, Украину, их столицы, обратить внимание на расположение Донецкой и Луганской областей. Затем идет обсуждение смысла поговорки «Единство народов — несокрушимая крепость», разбор слова «добрососедство». Школьникам предлагается подумать, почему соседи могут стать врагами. В качестве возможного варианта ответа предлагается цитата Владимира Путина: «Наш ответ на ложь — это правда... в истории нет и не может быть «невыгодных» или «неудобных» страниц». Важная часть урока — просмотр фрагмента видеообращения президента о признании независимости ЛНР и ДНР.

Уже в шестом классе детям предстоит узнать и обдумать термин «информационная война». В качестве возможных вариантов ответа на вопрос, что это, предлагается такой: »В основе этого мифотворчества не просто ошибки и искажения отдельных исторических фактов, а системно организованный механизм по перекодировке сознания, прежде всего молодежи». Особое внимание на уроке уже в 7-м классе предлагается обратить на НАТО. Рассказать о том, когда и кого эта организация бомбила. Затем детей знакомят с историей возникновения и расширения НАТО, с текстом Минских соглашений, предлагают перечислить «достижения России последнего времени» (надежная банковская система, развитие производства и импортозамещения, космодром Восточный, Крымский мост и так далее). Также предлагается такой зачин для дискуссии учителя с классом: «Вспомните историю. Россия всегда выступала гарантией безопасности Украины и ее независимости. Можно ли описать действия нашей страны как помощь старшего младшему?» Цель урока, рассчитанного на 9–11-й классы, такая же, как и в методичке для младших учеников: «...основываясь на достоверных фактах и документах, сформировать у учеников среднего звена школы адекватную позицию по вопросу проведения Вооруженными силами России специальной миротворческой операции по защите Донецкой и Луганской народных республик».

Видеообращение президента ученикам предлагается обсудить в парах и ответить на вопросы: «Какие аргументы глава нашего государства приводит в доказательство того, что на Украине в последние 30 лет наблюдается эскалация внутригражданского противостояния и возникают предпосылки к гражданской войне?» и «Какие из приведенных аргументов тронули вас больше всего? Как вы понимаете слова «антироссийский путь» Украины? В чем он может заключаться?». Следом перечислены возможные варианты ответов с опорой на тезисы из видеообращения президента. Далее старшеклассникам предлагается практический блок: как распознать фейковые новости. В качестве примера для разбора предлагается фейковая новость о том, как «на украинском острове Змеиный, защищая его до последнего, все ребята-пограничники геройски погибли». «Мы, Россия, всегда поддерживали и заботились об Украине — потому что мы является одним народом, и между нашими странами не может быть ненависти, — говорится в «Сценарии урока для 7–8 классов». — Но, к сожалению, в 2014 году на территории Украины произошел государственный переворот, антиконституционный и кровавый, в ходе которого погибло много ни в чём не повинных людей, к власти пришло проамериканское правительство, и фактически было установлено внешнее управление этим суверенным государством. Часть населения этой страны не приняла переворот. Это касалось людей, которые проживали тогда в Крыму, это касалось и тех, кто проживал и проживает сегодня в Донбассе».

Урок строится в форме вопросов и ответов: «Вопрос: Это война с Украиной? Можно ли было обойтись без нее? Ответ: Идёт не война с Украиной, а специальная миротворческая операция, цель которой — сдержать националистов, которые притесняют русскоговорящее население. Её цель — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации». Урок обществознания «Беседа о важном» рассчитан на 9–11-е классы, а также студентов колледжей и педагогических вузов. «Наверное, все вы слушали о популярном среди украинской радикальной молодежи лозунге: «Москалей на виселицы» («Москаляку на гиляку») — ошеломляющие слова! — говорится в методичке. — В чем же причина этих бесчинств, этого беспамятства? Причина глубокая, хотя и совершенно искусственная. У нынешней Украины есть гимн: «Ще не вмерла Украины…» Так вот стихотворение, которое легло в основу гимна Украины, содержит и другие слова, которые почти не знают у нас, но, к несчастью, хорошо усвоили многие на Украине. В этих строках русские называются «москалями погаными». Там звучит совершенно неприкрытый призыв к ненависти и к борьбе со всеми русскими — имеются в виду все граждане Российского государства. Представляете, такие слова в государственном гимне? Это не что иное, как фашизм! Что уж говорить об учебниках, фильмах, передачах из арсенала сегодняшней украинской пропаганды, которые насквозь пронизаны фашистскими смыслами и идеями, в которых перечеркнуто все, что нас объединяло, а восхваляется только антирусское, антироссийское».

При этом стоить отметить, что у разных стран в основу гимна ложатся самые разные стихотворения, написанные в те исторические времена, когда их слова были актуальны. И не всегда они находят отражение в современных гимнах. Так, у Украины куска про «москалей» сейчас все же нет. Вот как в методичке объясняются причины происходящего на Украине сейчас: «Еще несколько лет назад стало ясно, что произойдет, если огромная, усиленная украинская армия — оболваненная, настроенная к России исключительно ненавистнически, — обрушится на нашу страну. Никакой другой цели, кроме затягивания времени и подготовки к будущей войне, со стороны Украины не просматривалось. Через три — максимум через четыре года Россия столкнулась бы не просто с войной, а с войной на истребление и порабощение и, как прямо недавно заявил Владимир Зеленский — с использованием ядерного оружия. А такие возможности у Украины с учетом ее союзников, безусловно, есть. То, что происходит на Украине сейчас, называется в международной практике принуждением к миру». В финале урока приводится цитата киногероя Данилы Багрова: «В чем сила, брат? Сила в правде».

Собеседники «Фонтанки» в педагогической среде подчеркивают, что ни они сами, ни руководство школ пока не планирует проводить занятия по этим «сценариям». «Методические материалы были разосланы учителям, чтобы они знали, как отвечать на возможные вопросы школьников, чтобы не сформировать у них ложных представлений о происходящих на Украине событиях», — подчеркивают те, кто получил методички. Лена Ваганова, Венера Галеева, «Фонтанка.ру»