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Песков: Путин поручил сохранить кредитные ставки, указанные в договорах

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Президент РФ Владимир Путин после увеличения ключевой ставки Центробанка до 20% поручил сохранить все кредитные ставки, указанные в договорах.

«На совещании по экономическим вопросам президент дал поручение обеспечить сохранение всех кредитных ставок, которые указаны в кредитных договорах, после того как ключевая ставка была увеличена до 20 процентов», — заявил 28 февраля пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков (цитата по РИА Новости).

В понедельник Банк России принял решение повысить ключевую ставку до 20 % годовых. Кроме того, ЦБ объявил о послаблениях по кредитам заёмщиков в связи с санкциями. Также банк подтвердил, что вводит запрет на продажу ценных бумаг иностранным гражданам.

После этого крупнейшие банки, в том числе Сбер, объявили о том, что процентные ставки по уже выданным кредитам повышаться не будут.

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине, уточнив, что оккупация в планы не входит, действия связаны с защитой от «тех, кто взял Украину в заложники». Финансовые рынки отреагировали обвалом, Европа — санкциями. О последних событиях, связанных с ситуацией на Украине, читайте в трансляции «Фонтанки».

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Комментарии (18)

Leo.S
Ждите пересмотра ставок 100%. Вранье любимый конек
Tottot
Все что он говорит обычно наоборот. Так что держитесь
Mikle776
народ России плачет от счастья! И благодарит солнцеликого за такое бережное отношение к подданным! не то что эти капиталисты и чинуши!!!
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