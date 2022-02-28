Песков: Путин поручил сохранить кредитные ставки, указанные в договорах

Президент РФ Владимир Путин после увеличения ключевой ставки Центробанка до 20% поручил сохранить все кредитные ставки, указанные в договорах.



«На совещании по экономическим вопросам президент дал поручение обеспечить сохранение всех кредитных ставок, которые указаны в кредитных договорах, после того как ключевая ставка была увеличена до 20 процентов», — заявил 28 февраля пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков (цитата по РИА Новости).



В понедельник Банк России принял решение повысить ключевую ставку до 20 % годовых. Кроме того, ЦБ объявил о послаблениях по кредитам заёмщиков в связи с санкциями. Также банк подтвердил, что вводит запрет на продажу ценных бумаг иностранным гражданам.

