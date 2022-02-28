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Крупнейшие банки: Процентные ставки по уже выданным кредитам повышаться не будут

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Крупнейший российский банк Сбербанк подтвердил, что не будет повышать ставки по уже выданным кредитам, несмотря на резкое повышение Центробанком ключевой ставки.

«Никаких изменений по действующим потребительским и ипотечным кредитам Сбербанк не вводит», — сообщили в банке «Фонтанке» в ответ на вопрос о будущем уже существующих кредитов.

Аналогичноый ответ пришел от банка «Открытие», а также от ВТБ: «По всем ранее выданным кредитам все условия, в том числе процентные ставки, сохраняются без изменений, как они прописаны в ваших договорах».

Ранее 28 февраля ЦБ РФ заявил о резком росте ключевой ставки, на которую ориентируются все банки при определении стоимости выдаваемых кредитов.

По закону банки не имеют права в одностороннем порядке повышать процентные ставки. Однако в теории такая возможность существует. В первую очередь в случае, если в кредитном договоре прописана специальная оговорка о такой возможности или если ставка кредита «плавающая», например привязана к уровню ключевой ставки. Наличие таких оговорок стоит уточнить у представителей банка.

Кроме того, при определенных условиях банки могут потребовать расторгнуть договор и вернуть сразу все заемные деньги при нарушении клиентом условий — например, в случае даже незначительной просрочки. Подробности этой опции следует искать в договорах или уточнять у сотрудников банка.

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Комментарии (4)

Vladspb
Это банки сейчас говорят, что не повысят. А потом найдут что нибудь в разделе "форс мажоры" и привет.
266509596
" — Твёрдо и чётко?

— Твердо и четко. "
orlovandrei1986
МОЛОДЦЫ!
хоть вы не дайте ипотечникам и заёмщикам оказаться у черты...
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