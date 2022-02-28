Крупнейшие банки: Процентные ставки по уже выданным кредитам повышаться не будут

Крупнейший российский банк Сбербанк подтвердил, что не будет повышать ставки по уже выданным кредитам, несмотря на резкое повышение Центробанком ключевой ставки.

«Никаких изменений по действующим потребительским и ипотечным кредитам Сбербанк не вводит», — сообщили в банке «Фонтанке» в ответ на вопрос о будущем уже существующих кредитов.

Аналогичноый ответ пришел от банка «Открытие», а также от ВТБ: «По всем ранее выданным кредитам все условия, в том числе процентные ставки, сохраняются без изменений, как они прописаны в ваших договорах».