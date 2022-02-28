Крупнейшие банки: Процентные ставки по уже выданным кредитам повышаться не будут

Крупнейший российский банк Сбербанк подтвердил, что не будет повышать ставки по уже выданным кредитам, несмотря на резкое повышение Центробанком ключевой ставки.
«Никаких изменений по действующим потребительским и ипотечным кредитам Сбербанк не вводит», — сообщили в банке «Фонтанке» в ответ на вопрос о будущем уже существующих кредитов.
Аналогичноый ответ пришел от банка «Открытие», а также от ВТБ: «По всем ранее выданным кредитам все условия, в том числе процентные ставки, сохраняются без изменений, как они прописаны в ваших договорах».
Ранее 28 февраля ЦБ РФ заявил о резком росте ключевой ставки, на которую ориентируются все банки при определении стоимости выдаваемых кредитов.
По закону банки не имеют права в одностороннем порядке повышать процентные ставки. Однако в теории такая возможность существует. В первую очередь в случае, если в кредитном договоре прописана специальная оговорка о такой возможности или если ставка кредита «плавающая», например привязана к уровню ключевой ставки. Наличие таких оговорок стоит уточнить у представителей банка.
Кроме того, при определенных условиях банки могут потребовать расторгнуть договор и вернуть сразу все заемные деньги при нарушении клиентом условий — например, в случае даже незначительной просрочки. Подробности этой опции следует искать в договорах или уточнять у сотрудников банка.