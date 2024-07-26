Минюст признал иноагентом издание «BILD на русском»*

Минюст признал иностранными агентами немецкое издание «BILD на русском», сообщается 26 июля на сайте ведомства. В качестве участников указан бывший журналист «Эха Москвы» Максим Курников.
Помимо этого, в реестре иностранных агентов появился политолог Илья Матвеев* — автор телеграм-канала «Тезис 11» и один из гостей «Эха».
В обоснование своего решения Минюст указал, что оба новых иноагента распространяли недостоверную информацию о принимаемых органами власти РФ решениях и проводимой ими политике и выступали против специальной военной операции, проводимой ВС РФ на территории Украины. Матвеев также участвовал в качестве респондента на информационной площадке, связанной с одной из нежелательных организаций.
* Признан в РФ иностранным агентом.