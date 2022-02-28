Наш ответ. Что российские эксперты предлагают противопоставить западным санкциям

Юрий Мартьянов/Коммерсантъ Фото: Поделиться Поделиться







Опрошенные «Фонтанкой» экономисты и политологи согласны, что специальная операция на территории Украины ведется не против, собственно, неё. Об этом, к примеру, прямо говорили участники совета безопасности РФ за несколько часов до признания независимости ЛНР и ДНР. Вызов брошен именно сложившемуся за несколько десятилетий мировому порядку и тем, кто играет в нём главные роли. Вот они и сделали ответный ход.

«Что делать — это вопрос, который пока не имеет четкого ответа. Санкции огромные, очень болезненные и для экономики, и для российского общества. Санкции, на которые мы, без сомнения, не можем ответить так, чтобы это хоть в какой-то мере было сравнимо. Ведь их зависимость от нас в десятки раз меньше, чем наша от них. Так что я полагаю, что не нужно никак отвечать. Нужно взять паузу, хорошенько подумать», — говорит Сергей Марков, директор Института политических исследований.



«Одним из важнейших ответов — позже — должны стать контрсанкции на важнейшие товары — автомобили, бытовую технику из Евросоюза. Тем более что всё это вполне можно закупить в странах Азии, а многое можно сделать и самим, если только активнее проводить политику импортозамещения, — считает политолог. — Нужно будет подумать, как энергию этих контрсанкций разумно превратить в энергию развития нашей экономики. Как мы это видели в сельском хозяйстве. Наши предыдущие санкции против Евросоюза обернулись огромным экономическим ростом в этой сфере. Точно так же надо хорошенько всё взвесить, точечно подумать и только после этого вводить контрсанкции. Конечно, нужно активно развивать свой авиапром — у нас была возможность это делать. Но затянули в неимоверной степени. И сейчас получили сложную ситуацию с самолетами. Нужно создавать свою авиационную промышленность, кооперироваться больше с Китаем, Индией».

Экономист Михаил Делягин признает, что он недооценивал масштаб возможного ответа коллективного Запада на действия России. «Отключение SWIFT — это лирика, некритично. Реальный удар — это замораживание активов ЦБ, — оценивает он. — Надо понимать, что Запад объявил нам войну на уничтожение. Но складывается такая ситуация, что Евросоюз объявил нам финансовую войну на уничтожение, а «Газпром» продолжает накачивать его газом, прекрасно зная, что деньги, которые за него заплатят, в Россию даже не вернутся. Они останутся на счетах в Европе. Но самое главное, что он оплачивает и транзитные платежи за прокачку газа по газопроводу на Украине. И тем самым финансирует режим Зеленского».

Михаил Делягин предлагает обширную программу ответа на объявленную экономическую войну. «Фонтанка» кратко пересказывает.

«Как минимум мы должны создать специализированный аппарат по противодействию санкциям. На высоком уровне не ниже премьера, с широкими полномочиями. Взяв за основу иранский опыт, который мы игнорировали с 2009 года.

Чтобы заставить Запад пойти на попятный, во-первых, нужно прекратить весь экспорт в Европу и США. Мы не получим деньги от этого экспорта. Или получим очень мало и очень криво. Мы не можем сейчас прожить без критического импорта с Запада. Но и они не могут прожить без нашего сырья. Поэтому надо прекратить экспорт всего: нефти, газа, минеральных удобрений. Просто по факту того, что санкции против Банка России — это форс-мажорные обстоятельства.

Второе — заморозка активов всех юридических лиц стран, которые могут поддержать санкции против РФ, и всех офшоров. Пожалуйста — офшорная компания может перерегистрироваться в Россию, начать платить здесь налоги, после этого её счета будут разморожены и возвращены владельцам.



Необходимо прекращение платежей по всем долгам всех юрлиц всем странам Запада. И дефолт по внешнему государственному долгу РФ. И по той части внутреннего долга, который находится в руках представителей Запада. Раз вы нам объявили экономическую войну — никто вам здесь больше ничего не должен.

Естественно, 35 % акций Сбербанка, которые принадлежат американцам и англичанам, должны быть национализированы.

Должен быть введен запрет на работу в России всех враждебных медиа, включая российские либеральные. В первую очередь, конечно, Facebook. С немедленным началом развития российского Youtube и Instagram с закрытием оригиналов, как только появятся свои.

Самое главное — необходима нормализация социально-экономической политики. Как минимум — гарантировать своим гражданам прожиточный минимум. Для начала достаточно просто вернуть пенсионный возраст на место.

Кроме того, необходимо прекращение финансовых спекуляций, для обеспечения дешевого кредитного рубля.

Разумеется, необходимо снятие ответных ограничительных мер отдельными решениями правительства — того, что нам действительно нужно. Например, фармацевтика, импортозамещение в которой у нас производит кошмарное впечатление.



Также необходим немедленный арест пятой прозападной колонны в руководстве РФ. Министра промышленности, главы Центробанка, которая способствовала в последние годы вывозу сотен тонн золота и сокращения наших золотовалютных резервов.

Поскольку Тайвань присоединился к санкциям, а там производится половина мировых полупроводников, необходимых для нашей промышленности, нам нужно предоставить армии Китая всё, чтобы он мог воссоединиться с Тайванем с приемлемыми потерями. Не буду вдаваться в детали — это не оружие, это не ракеты. Это некие технологии, в которых мы по-прежнему очень и очень хороши. У Китая их нет, взять Тайвань без этих технологий они не могут».

Вместе с тем Юрий Болдырев, экс-создатель партии «Яблоко», полагает, что в нынешнем виде система власти не готова не только внятно отвечать на такие масштабные санкции, но и хотя бы выработать такие ответы. Он обращает внимание на то, что в составе Совета безопасности РФ, с которым президент совещался перед признанием ЛНР и ДНР, не было представителя Центрального банка.



«Это же ключевой орган безопасности страны. А ведь именно по его линии в итоге был нанесен самый жесткий удар. У них не хватило видения и понимания этого», — сетует Юрий Болдырев.

«Что делать теперь. В международной практике принято отвечать на всё взаимно. Ведь не может быть такого, чтобы они что-то наше национализировали, а мы их — нет. Мы видим, что начинается жесточайшее противостояние, в рамках которого применительно к нам никакое международное право не действует. Соответственно, и с нашей стороны к нашим партнерам оно не должно действовать.

Та красная черта, перед которой надо остановиться, чтобы оставить кусочек, где право еще будет действовать, — большой вопрос. Ведь это будет касаться всего. От вопроса, где можно ловить рыбу, а где нельзя, и заканчивая конвенцией Монтрё в отношении прохода наших кораблей через проливы в Турции. Я не уверен, что степень интеллектуальной мощи нашего Совета безопасности такова, что они всё заранее продумали и взвесили.

Вести экономическую войну против всего мира олигархическое государство неспособно. Такая война требует фантастической мобилизации всех внутренних ресурсов, полного переустройства всего государства и перевода всей экономики на мобилизационные рельсы. Но и никакая либеральная экономика в государстве, ведущем войну со всем окружающим миром, невозможна, к сожалению. Я за либеральную рыночную экономику. Но подозреваю, что сейчас это в принципе невозможно.

