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    Олимпиада-2024 объявлена открытой. В первый день соревнований выступят 8 спортсменов из России

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    Президент Франции Эмманюэль Макрон, президент МОК Томас Бах и глава оргкомитета Игр-2024 Тони Эстанге объявили XXXIII Летние Олимпийские игры в Париже открытыми.

    Возле Эйфелевой башни был поднят Олимпийский флаг. Французские спортсмены Мари-Жозе Перек и Тедди Ринер зажгли огонь XXXIII Летних Олимпийских игр, после чего он поднялся вверх с помощью воздушного шара и повис в небе.

    Олимпиада, которая проходит в столице Франции в третий раз, продлится до 11 августа и в ней примут участие более 10 тысяч спортсменов из 206 национальных сборных, а также спортсмены в нейтральном статусе из России и Белоруссии, чьи достижения в общем медальном зачете не будут учитываться.

    В первый день Игр в соревнованиях примут участие 8 из 15 российских спортсменов:

    — теннисисты Даниил Медведев, Павел Котов и Диана Шнайдер, а также женская пара Екатерина Александрова и Елена Веснина, претендующие на медали на турнире;

    — живущий в США 25-летний пловец Евгений Сомов;

    — 24-летний велогонщик Глеб Сырица и участница женской гонки с раздельным стартом Тамара Дронова.

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