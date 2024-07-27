Олимпиада-2024 объявлена открытой. В первый день соревнований выступят 8 спортсменов из России

Президент Франции Эмманюэль Макрон, президент МОК Томас Бах и глава оргкомитета Игр-2024 Тони Эстанге объявили XXXIII Летние Олимпийские игры в Париже открытыми.

Возле Эйфелевой башни был поднят Олимпийский флаг. Французские спортсмены Мари-Жозе Перек и Тедди Ринер зажгли огонь XXXIII Летних Олимпийских игр, после чего он поднялся вверх с помощью воздушного шара и повис в небе.

Олимпиада, которая проходит в столице Франции в третий раз, продлится до 11 августа и в ней примут участие более 10 тысяч спортсменов из 206 национальных сборных, а также спортсмены в нейтральном статусе из России и Белоруссии, чьи достижения в общем медальном зачете не будут учитываться.

