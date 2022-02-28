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У Nordwind Airlines отобрали самолёт по дороге в Россию

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Boeing 777–300ER российской авиакомпании Nordwind Airlines, следовавший по маршруту Хабаровск — Мехико — Хабаровск, не смог вернуться в Россию, рассказал «Интерфаксу» 28 февраля гендиректор туроператора Pegas Touristik, аффилированного с перевозчиком, Анна Подгорная. Из-за аннуляции страховки самолёт, принадлежащий дубайской DAE Capital, заберёт зарубежный лизингодатель.

«Самолет без пассажиров летел по маршруту Хабаровск — Мехико. Летел он с грузом, потом должен был вернуться обратно в Хабаровск, но самолет остановили там. Его страховка была аннулирована из-за санкций ЕС», — сообщила Подгорная.

Пассажиров на судне не было: билеты на этот рейс не продавались

Из-за обострившейся ситуации на Украине западные страны ввели в отношении РФ санкции, касающиеся в том числе продажи и поставки, в том числе в лизинг, воздушных судов и запчастей к ним, и оказания любых страховых услуг. Кроме того, Евросоюз закрыл для России небо. Под удар попали первые лица государства, а следом и простые граждане. 27 февраля стало известно о первом случае отзыва самолёта у российского перевозчика: ирландский лизингодатель отозвал три Boeing-737 у «Победы». Десятки тысяч россиян, застрявших за границей, обещают вывезти через Ближний Восток и Турцию. Подробнее о последствиях «авиационных» санкций читайте на «Фонтанке».

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине, уточнив, что оккупация в планы не входит, действия связаны с защитой от «тех, кто взял Украину в заложники». Финансовые рынки отреагировали обвалом, Европа — санкциями. О последних событиях, связанных с ситуацией на Украине, читайте в трансляции «Фонтанки».

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Комментарии (14)

Kot Piter
Какими рaздолбаями надо быть, что бы сейчас отправить КУДА-ТО за границу лизинговый самолёт? 🤦‍♂️
SERGEY111
Пора присылать в Россию инструкторов из Северной Кореи - они будут учить нас выживать в условиях полной изоляции от внешнего мира , а это будет и очень скоро , на почетных правах изгоя планетарного масштаба .
MAGDANOZA
Ау, редактор! Кто придумал слово "аннуляция"?
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