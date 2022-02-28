У Nordwind Airlines отобрали самолёт по дороге в Россию

«Самолет без пассажиров летел по маршруту Хабаровск — Мехико. Летел он с грузом, потом должен был вернуться обратно в Хабаровск, но самолет остановили там. Его страховка была аннулирована из-за санкций ЕС», — сообщила Подгорная.

Пассажиров на судне не было: билеты на этот рейс не продавались



Из-за обострившейся ситуации на Украине западные страны ввели в отношении РФ санкции, касающиеся в том числе продажи и поставки, в том числе в лизинг, воздушных судов и запчастей к ним, и оказания любых страховых услуг. Кроме того, Евросоюз закрыл для России небо. Под удар попали первые лица государства, а следом и простые граждане. 27 февраля стало известно о первом случае отзыва самолёта у российского перевозчика: ирландский лизингодатель отозвал три Boeing-737 у «Победы». Десятки тысяч россиян, застрявших за границей, обещают вывезти через Ближний Восток и Турцию. Подробнее о последствиях «авиационных» санкций читайте на «Фонтанке».