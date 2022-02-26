Самолеты разворачиваются над Эстонией. Петербуржцы и москвичи не вернулись домой

Как следует из сервиса Flightradar, 26 февраля два самолета из Амстердама на Петербург и Москву развернулись над территорией Эстонии. Один самолёт вернулся в аэропорт отправления, второй приземлился в Копенгагене. Читатели «Фонтанки» сообщают, что пассажиры начали получать СМС с уведомлением об отмене завтрашнего рейса в Амстердам.



При этом российские самолёты можно увидеть над Латвией, которая также ввела запрет, всего к нему присоединились порядка 10 стран.

