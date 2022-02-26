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Самолеты разворачиваются над Эстонией. Петербуржцы и москвичи не вернулись домой

После того, как Эстония закрыла небо для российских самолётов, два рейса нидерландской авиакомпании KLM не долетели до России. Пассажиры начали получать сообщения об отмене полётов.

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Как следует из сервиса Flightradar, 26 февраля два самолета из Амстердама на Петербург и Москву развернулись над территорией Эстонии. Один самолёт вернулся в аэропорт отправления, второй приземлился в Копенгагене. Читатели «Фонтанки» сообщают, что пассажиры начали получать СМС с уведомлением об отмене завтрашнего рейса в Амстердам.

При этом российские самолёты можно увидеть над Латвией, которая также ввела запрет, всего к нему присоединились порядка 10 стран.

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По информации Нидерландской телерадиовещательной корпорации, причиной отмены стали санкции ЕС. «Одной из мер является запрет на транспортировку в Россию запасных частей, в том числе для личного пользования. А это означает, что компания больше не может гарантировать, что рейсы в РФ могут безопасно вернуться [в Нидерланды]», — цитирует корпорацию ТАСС.

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине, уточнив, что оккупация в планы не входит, действия связаны с защитой от «тех, кто взял Украину в заложники». Финансовые рынки отреагировали обвалом, Европа — санкциями. Онлайн-трансляцию, рассказывающую о ситуации на Украине и связанных с этим событиях, смотрите на сайте «Фонтанки».

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Комментарии (12)

266197170
Закрыли воздух для российских компаний, KLM голландская.
VKuser199962806
Шпроты не упустят шанса нагадить
VKuser174198221
Не можем жить как цивилизованные люди- будем привыкать жить как изгои-каннибалы.....
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