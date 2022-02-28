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Россиян, застрявших в Европе, обещают вывезти через Ближний Восток

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Застрявших в Европе российских туристов планируется вывозить через Ближний Восток и Турцию. Об этом 28 февраля сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-президента Российского союза туриндустрии Дмитрия Горина.

В частности, по словам Горина, самолёты могут лететь через Стамбул, Дубай и Каир.

По данным Ассоциации туроператоров России, сейчас за рубежом могут находиться более 150 тысяч российских туристов. На «проблемных» направлениях (Европа, США, Карибские страны и т. д.) — более 27 тысяч.

Евросоюз с 28 февраля запретил российским самолётам приземляться, взлетать или пролетать над своей территорией. Также закрыл авиасообщение с РФ Кипр.

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине, уточнив, что оккупация в планы не входит, действия связаны с защитой от «тех, кто взял Украину в заложники». Финансовые рынки отреагировали обвалом, Европа — санкциями. О последних событиях, связанных с ситуацией на Украине, читайте в трансляции «Фонтанки».

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Комментарии (5)

Дежурный врач
Единственная надежда на то, что Байден прикинется шлангом и сегодня выступит с заявлением, что про Третью мировую ляпнул не он, а Альцгеймер. Тогда, может быть, всех понемногу отпустит...
Мастерю лук из лыжи. Никто не знает, трудно убить зайца из самодельного лука?
Денеб
Я б остался в Европе......Попросил бы убежище.....
кузенька
Кипра и Турции в списке уже нет? в Казахстан полетят
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