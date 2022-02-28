Россиян, застрявших в Европе, обещают вывезти через Ближний Восток

Застрявших в Европе российских туристов планируется вывозить через Ближний Восток и Турцию. Об этом 28 февраля сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-президента Российского союза туриндустрии Дмитрия Горина.



В частности, по словам Горина, самолёты могут лететь через Стамбул, Дубай и Каир.



По данным Ассоциации туроператоров России, сейчас за рубежом могут находиться более 150 тысяч российских туристов. На «проблемных» направлениях (Европа, США, Карибские страны и т. д. ) — более 27 тысяч.



Евросоюз с 28 февраля запретил российским самолётам приземляться, взлетать или пролетать над своей территорией. Также закрыл авиасообщение с РФ Кипр.

