Володин рассказал, как Швеция и Финляндия не пустили его самолёт

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин 26 февраля рассказал, что накануне Швеция и Финляндия закрыли своё воздушное пространство для самолёта российской делегации, возвращавшейся в Москву после официального визита на Кубу и в Никарагуа.
«Маршрут был согласован заранее, но европейские страны отказались пускать наш борт. Случилось это, когда должны были зайти в воздушное пространство Швеции. Командир принял решение облетать зону запрета, уходя на север. Мы вылетали из Никарагуа в час ночи по Москве. Затем сделали посадку на Кубе, чтобы дозаправить самолёт. Это обезопасило в сложившейся позже ситуации. Топлива хватило. Спасибо пилотам, принявшим такое решение», — написал Володин в своём телеграм-канале.
Из-за крюка в пути время полёта выросло на два с половиной, до 17 часов.
«К произошедшей ситуации все, кто был на борту, отнеслись с пониманием. В таких реалиях живём давно. С 2014 года нахожусь под самыми разными санкциями многих стран: от США до Австралии. Недвижимости и счетов за границей не было и нет», — отчитался Володин.