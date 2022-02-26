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Володин рассказал, как Швеция и Финляндия не пустили его самолёт

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Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин 26 февраля рассказал, что накануне Швеция и Финляндия закрыли своё воздушное пространство для самолёта российской делегации, возвращавшейся в Москву после официального визита на Кубу и в Никарагуа.

«Маршрут был согласован заранее, но европейские страны отказались пускать наш борт. Случилось это, когда должны были зайти в воздушное пространство Швеции. Командир принял решение облетать зону запрета, уходя на север. Мы вылетали из Никарагуа в час ночи по Москве. Затем сделали посадку на Кубе, чтобы дозаправить самолёт. Это обезопасило в сложившейся позже ситуации. Топлива хватило. Спасибо пилотам, принявшим такое решение», — написал Володин в своём телеграм-канале.

Из-за крюка в пути время полёта выросло на два с половиной, до 17 часов.

«К произошедшей ситуации все, кто был на борту, отнеслись с пониманием. В таких реалиях живём давно. С 2014 года нахожусь под самыми разными санкциями многих стран: от США до Австралии. Недвижимости и счетов за границей не было и нет», — отчитался Володин.

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине, уточнив, что оккупация в планы не входит, действия связаны с защитой от «тех, кто взял Украину в заложники». Финансовые рынки отреагировали обвалом, Европа — санкциями. Онлайн-трансляцию, рассказывающую о ситуации на Украине и связанных с этим событиях, смотрите на сайте «Фонтанки».

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Комментарии (13)

Mazzzz
Хорошие комментарии, молодцы уважаю !
Stargazer_5e4cc3b703773
У Володина свой самолёт?
Brevnault
Володин, ты единственный из нашего ЖЭКа, кто в это время смог слетать в Никарагуа. Теперь сходи лекцию в ЖЭКе прочитай "Швеция - город контрастов". Жалуется он.
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