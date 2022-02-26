Володин рассказал, как Швеция и Финляндия не пустили его самолёт

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин 26 февраля рассказал, что накануне Швеция и Финляндия закрыли своё воздушное пространство для самолёта российской делегации, возвращавшейся в Москву после официального визита на Кубу и в Никарагуа.



«Маршрут был согласован заранее, но европейские страны отказались пускать наш борт. Случилось это, когда должны были зайти в воздушное пространство Швеции. Командир принял решение облетать зону запрета, уходя на север. Мы вылетали из Никарагуа в час ночи по Москве. Затем сделали посадку на Кубе, чтобы дозаправить самолёт. Это обезопасило в сложившейся позже ситуации. Топлива хватило. Спасибо пилотам, принявшим такое решение», — написал Володин в своём телеграм-канале.

