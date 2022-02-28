УЕФА разорвал контракт с «Газпромом»

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) расторг контракт «Газпром». По соглашению российская компания должна была спонсировать чемпионат Европы и Лигу чемпионов до 2024 года.



«УЕФА принял решение о прекращении сотрудничества с «Газпромом» во всех турнирах, оно вступает в силу немедленно и распространяется на все соглашения, включая Лигу чемпионов, соревнования национальных сборных УЕФА и ЕВРО-2024», — говорится на официальном сайте Союза.



Ранее стало известно, что ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от всех турниров. Это означает, что сборная России пропустит стыковые матчи отбора на чемпионат мира-2022 и сам турнир в Катаре.