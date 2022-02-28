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УЕФА разорвал контракт с «Газпромом»

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) расторг контракт «Газпром». По соглашению российская компания должна была спонсировать чемпионат Европы и Лигу чемпионов до 2024 года.

«УЕФА принял решение о прекращении сотрудничества с «Газпромом» во всех турнирах, оно вступает в силу немедленно и распространяется на все соглашения, включая Лигу чемпионов, соревнования национальных сборных УЕФА и ЕВРО-2024», — говорится на официальном сайте Союза.

Ранее стало известно, что ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от всех турниров. Это означает, что сборная России пропустит стыковые матчи отбора на чемпионат мира-2022 и сам турнир в Катаре.

Помимо этого, баскетбольная Евролига приостановила участие российских клубов, сборную России по хоккею отстранили от Евротура. Петербург лишился финала футбольной Лиги чемпионов. Об этих и других санкциях, которые затронули российский спорт, читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (8)

cupuyca
Как говорится, мечты сбываются. Может, наконец, в футбол будут играть наши ребята на наших стадионах, а не французские легионеры на немецких?!
Иван 2пырьев
респект!
подождем бунта голодных ватников
Батарейкин
Надеюсь, их юристы готовы немного поработать!
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