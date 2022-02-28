ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от всех турниров

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборную РФ от участия во всех международных соревнованиях. Решение об этом опубликовали 28 февраля на официальных сайтах организаций.



Это означает, что сборная России пропустит стыковые матчи отбора на чемпионат мира-2022 и сам турнир в Катаре.



«Футбол полностью солидарен со всеми пострадавшими в Украине и сплочён вокруг общего горя. Футбольные функционеры надеются, что ситуация в Украине значительно улучшится в кратчайшие сроки, чтобы футбол снова мог стать вектором единства и мира между людьми», — говорится в совместном заявлении ФИФА и УЕФА.

