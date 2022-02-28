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ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от всех турниров

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Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборную РФ от участия во всех международных соревнованиях. Решение об этом опубликовали 28 февраля на официальных сайтах организаций.

Это означает, что сборная России пропустит стыковые матчи отбора на чемпионат мира-2022 и сам турнир в Катаре.

«Футбол полностью солидарен со всеми пострадавшими в Украине и сплочён вокруг общего горя. Футбольные функционеры надеются, что ситуация в Украине значительно улучшится в кратчайшие сроки, чтобы футбол снова мог стать вектором единства и мира между людьми», — говорится в совместном заявлении ФИФА и УЕФА.

Ранее баскетбольная Евролига приостановила участие российских клубов, сборную России по хоккею отстранили от Евротура. Кроме того, Петербург лишился финала футбольной Лиги чемпионов. Об этих и других санкциях, которые затронули российский спорт, читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (3)

Шурик7890
Карпин наверное открыл шампанское!
Шансов и так не было, позор и оправдания перед журналюгами, а тут такое счастье приехало:)))
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Хоспадя, очередные "друзья" и "партнеры". Судя по истерике, на западе уже третьи памперсы меняют. Уже не знают как бы напакостить. Уже и собачек поперли. Скоро Льва Толстого и Тургенева запретят на территории у себя. А, еще Гагарина обложат и обратно свои медальки заберут. Убогость, как она есть...
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