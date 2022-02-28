Сборная России по хоккею осталась без Евротура

Сборная России по хоккею не сможет принять участие в этапах Евротура. Об этом 28 февраля заявил председатель Шведской хоккейной федерации Андерс Ларссон, сообщается на официальном сайте организации.



«Российское вторжение на Украину — это ужасная ситуация, и мы в хоккейном мире полностью поддерживаем народ Украины. Поэтому приглашение сборной России по хоккею на турниры Евротура в Стокгольм, Хельсинки и Прагу на данный момент совершенно немыслимо, о чём мы и договорились. Шведская федерация хоккея работает над тем, чтобы заменить российскую команду на другую для участия в этапе Евротура, который пройдёт в Швеции», — сказал Ларссон.

