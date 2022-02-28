Баскетбольная Евролига официально приостановила участие российских клубов в турнире

Баскетбольная Евролига официально приостановила участие российских клубов в регулярном чемпионате. Временное отстранение коснулось московского ЦСКА, казанского УНИКСа и петербургского «Зенита».



Ограничения были приняты на неопределенный срок. Кроме того, Евролига аннулирует результаты российских клубов в регулярном чемпионате при неблагоприятном развитии ситуации на Украине.



Петербургский «Зенит» занимает пятое место в Евролиге, ЦСКА — шестое, УНИКС — восьмое.



Ранее председатель Шведской хоккейной федерации Андерс Ларссон заявил, что Россия не примет участие в Евротуре. Кроме того, Петербург лишился финала футбольной Лиги чемпионов. Об этих и других санкциях, которые затронули российский спорт, читайте на «Фонтанке».

