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Баскетбольная Евролига официально приостановила участие российских клубов в турнире

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Баскетбольная Евролига официально приостановила участие российских клубов в регулярном чемпионате. Временное отстранение коснулось московского ЦСКА, казанского УНИКСа и петербургского «Зенита».

Ограничения были приняты на неопределенный срок. Кроме того, Евролига аннулирует результаты российских клубов в регулярном чемпионате при неблагоприятном развитии ситуации на Украине.

Петербургский «Зенит» занимает пятое место в Евролиге, ЦСКА — шестое, УНИКС — восьмое.

Ранее председатель Шведской хоккейной федерации Андерс Ларссон заявил, что Россия не примет участие в Евротуре. Кроме того, Петербург лишился финала футбольной Лиги чемпионов. Об этих и других санкциях, которые затронули российский спорт, читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (3)

ДуремарСПб
Путин угробил весь спорт в России.Как и всё остальное.
А я всё время думал что значит Путин наше всё?Он просто убил Россию.
G_4932290
Что для них неблагоприятная ситуация на Украине?
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