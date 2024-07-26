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    Wion: Премьер-министр Индии Нарендра Моди в августе приедет на Украину в рамках дипмиссии

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    Премьер-министр Индии Нарендра Моди в августе посетит Киев с дипломатической миссией. Об этом 26 июля рассказал телеканал Wion, ссылаясь на индийских дипломатов.

    Подробностей будущего визита не приводится; называется лишь приблизительное время, когда он может состояться: третья неделя месяца. Одна из возможных дат — 23 августа.

    В настоящий момент визит все еще находится в разработке, но, скорее всего, одной из его главных целей станет урегулирования российско-украинского конфликта. В июле Моди уже посетил Россию и Австрию, где обсуждал такую возможность. Индийский премьер уже встречался с Владимиром Зеленским в 2024 году в июне на полях саммита G7 в Италии и по итогам встречи заявил, что Индия продолжит делать все возможное для поддержки мирного решения.

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