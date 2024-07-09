Необходим диалог. О чем говорили Путин и Моди на переговорах в Москве

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди проводят переговоры в Кремле. Накануне глава Российского государства принимал премьера в своей резиденции в Ново-Огарево, где обсуждалась в том числе ситуация на Украине. Сегодня премьер Индии озвучил свою позицию публично. Украина. «Бомбы, ракеты и винтовки не могут обеспечивать мир. Нужен диалог» Накануне вечером главы государств в домашней обстановке обсудили актуальные вопросы, в том числе и Украину. Путин поблагодарил индийского коллегу за попытку найти пути к решению украинского кризиса прежде всего мирным путем.

Моди подчеркнул, что по украинскому конфликту происходил обмен мнениями «в открытом ключе, с уважением друг к другу». Премьер-министр отметил, что за время председательства Индии в Большой двадцатке (G-20) Нью-Дели дал голос в том числе странам глобального юга, позицию которых он представил Путину.

«Любой верующий в человечество человек ощущает боль, когда умирают люди, и особенно когда умирают ни в чем не повинные дети. Когда мы ощущаем такую боль, сердце просто взрывается, — заявил Нарендра Моди. — В качестве вашего друга я вам всегда говорю, что для светлого будущего наших поколений мир обязателен. Поэтому мы считаем, что война — не решение. Решение не может быть [найдено] посредством войны. Бомбы, ракеты и винтовки не могут обеспечивать мир, поэтому мы делаем акцент на диалоге, он необходим».



Нарендра Моди подчеркнул, что Индия всегда была на стороне мира и выразил готовность к содействию установлению мира на Украине. Третий срок Моди

Месяц назад Нарендра Моди принес присягу в качестве нового премьер-министра Индии, этот срок стал для него третьим на этом посту, с чем его и поздравил Владимир Путин. Президент подчеркнул, что это первый официальный визит после переназначения. Накануне во время встречи в Ново-Огарево Моди назвал Индию самой крупной демократической страной, а также «матерью демократии». Экономические отношения По словам Владимира Путина, в прошлом году товарооборот между РФ и Индией увеличился на 66%, за первый квартал этого года прибавил еще 20%.

Моди напомнил, что сегодня весь мир сталкивается с кризисом в топливной сфере, однако благодаря сотрудничеству двух стран удалось избежать трудностей для граждан Индии и держать инфляцию под контролем.

Культурная программа — ВДНХ

По случаю приезда премьера Моди главы стран посетили экспозицию «Современная атомная промышленность» на выставке ВДНХ. Премьеру показали, как можно опреснять воду, облучать семена и продукты питания для повышения их качества.

Также пресс-служба Кремля поделилась кадрами с неформальной встречи Владимира Путина и Нарендры Моди.

Кремль. Новости

Политики прогулялись по территории, прокатились на гольф-каре, побеседовали за чашечкой чая и посетили конюшни, где Путин показал коня по кличке Глинтвейн.