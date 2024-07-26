Посольство РФ готово помочь задержанным в Германии по подозрению в финансировании ИГ* россиянам

Посольство РФ в Берлине заявило о готовности помочь россиянам, которых задержали по подозрению в финансировании запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»*. Об этом в пятницу, 26 июля, сообщает ТАСС.
Как отмечают в посольстве России, диппредставительство может оказать россиянам консульскую помощь, если мужчины обратятся за ней.
Также отмечается, что российское посольство в Берлине до сих пор не получило уведомление от немецкой стороны, в котором говорилось бы о задержании граждан РФ.
Накануне генеральная прокуратура Германии задержала граждан России — Абдулрашита Д. и Зурхо Ц. Причиной стало подозрение россиян в финансировании ИГ.
По данным генеральной прокуратуры Германии, летом 2022 года подозреваемые присоединились к преступной организации. Их целью был сбор средств в ФРГ и других европейских странах через социальные сети для последующей передачи пожертвований одному из членов «Исламского государства». Предполагается, что деньги шли на помощь заключенным женам боевиков.
* «Исламское государство» (ИГИЛ) признано террористической организацией и запрещено в России.