Посольство РФ готово помочь задержанным в Германии по подозрению в финансировании ИГ* россиянам

Посольство РФ в Берлине заявило о готовности помочь россиянам, которых задержали по подозрению в финансировании запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»*. Об этом в пятницу, 26 июля, сообщает ТАСС.

Как отмечают в посольстве России, диппредставительство может оказать россиянам консульскую помощь, если мужчины обратятся за ней.

Также отмечается, что российское посольство в Берлине до сих пор не получило уведомление от немецкой стороны, в котором говорилось бы о задержании граждан РФ.