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    Посольство РФ готово помочь задержанным в Германии по подозрению в финансировании ИГ* россиянам

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    Посольство РФ в Берлине заявило о готовности помочь россиянам, которых задержали по подозрению в финансировании запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»*. Об этом в пятницу, 26 июля, сообщает ТАСС.

    Как отмечают в посольстве России, диппредставительство может оказать россиянам консульскую помощь, если мужчины обратятся за ней.

    Также отмечается, что российское посольство в Берлине до сих пор не получило уведомление от немецкой стороны, в котором говорилось бы о задержании граждан РФ.

    Накануне генеральная прокуратура Германии задержала граждан России — Абдулрашита Д. и Зурхо Ц. Причиной стало подозрение россиян в финансировании ИГ.

    По данным генеральной прокуратуры Германии, летом 2022 года подозреваемые присоединились к преступной организации. Их целью был сбор средств в ФРГ и других европейских странах через социальные сети для последующей передачи пожертвований одному из членов «Исламского государства». Предполагается, что деньги шли на помощь заключенным женам боевиков.

    * «Исламское государство» (ИГИЛ) признано террористической организацией и запрещено в России.

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