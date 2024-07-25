В Германии задержали двух россиян по подозрению в финансировании ИГ*

В ФРГ задержали двух мужчин, которые имеют гражданство России. Их подозревают в сборе денег для экстремистов. Предполагается, что россияне являются сторонниками запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»*. Об этом в четверг, 25 июля, сообщает ТАСС.

25 июля генеральная прокуратура Германии задержала граждан РФ — Абдулрашита Д. и Зурхо Ц. Одного обнаружили в районе Герцогства Лауэнбург, а другого — в Гамбурге. Следственный судья Федерального суда выдал ордер на арест мужчин. Причиной стало подозрение россиян в финансировании ИГ.