В Германии задержали двух россиян по подозрению в финансировании ИГ*

В ФРГ задержали двух мужчин, которые имеют гражданство России. Их подозревают в сборе денег для экстремистов. Предполагается, что россияне являются сторонниками запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»*. Об этом в четверг, 25 июля, сообщает ТАСС.
25 июля генеральная прокуратура Германии задержала граждан РФ — Абдулрашита Д. и Зурхо Ц. Одного обнаружили в районе Герцогства Лауэнбург, а другого — в Гамбурге. Следственный судья Федерального суда выдал ордер на арест мужчин. Причиной стало подозрение россиян в финансировании ИГ.
По сведениям генеральной прокуратуры, летом 2022 года подозреваемые присоединились к уже действующей преступной организации. Их целью был сбор средств в Германии и других странах Европы через социальные сети для последующей передачи пожертвований одному из членов «Исламского государства». При этом деньги шли на помощь заключенным женам боевиков.
Следствие утверждает, что Абдулрашит Д. занимался сбором денег внутри группы и управлял одним из фондов пожертвований. В апреле прошлого года он передал Зурхо Ц. 12 тысяч евро для отправки средств ИГ. Кроме того, Зурхо Ц. участвовал и в других денежных операциях в пользу террористической организации на общую сумму более 25 тысяч евро.
Как отмечают в правоохранительном ведомстве, дополнительно были проведены обыски на семи различных объектах в городах Берлине, Гамбурге, а также в федеральных землях Саксония и Шлезвиг-Гольштейн.
* «Исламское государство» (ИГИЛ) признано террористической организацией и запрещено в России.