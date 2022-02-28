Volvo приостанавливает производство и продажи машин в России

Автопроизводитель Volvo приостановит производство и продажи в России. Об этом 28 февраля сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на представителя компании.



Как следует из сообщения, решение было принято в связи с событиями на Украине. Дополнительным поводом для приостановки производства и продаж машин стали санкции и изменившиеся правила экспортного контроля.

Volvo Group больше 10 лет выпускала грузовики на заводе в Калуге.

Ранее о приостановке сотрудничества с российским КАМАЗом объявил немецкий производитель Daimler Truck.