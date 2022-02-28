FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: -1
83.55р93.60р
ТЕМА ДНЯ

Боевые действия на Украине

Боевые действия на УкраинеЧто делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Volvo приостанавливает производство и продажи машин в России

8
Печать

Автопроизводитель Volvo приостановит производство и продажи в России. Об этом 28 февраля сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на представителя компании.

Как следует из сообщения, решение было принято в связи с событиями на Украине. Дополнительным поводом для приостановки производства и продаж машин стали санкции и изменившиеся правила экспортного контроля.

Volvo Group больше 10 лет выпускала грузовики на заводе в Калуге.

Ранее о приостановке сотрудничества с российским КАМАЗом объявил немецкий производитель Daimler Truck.

О том, что ждет автомобильный рынок России читайте в материале «Фонтанки».

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (8)

AP-SPb
Ух, как гейропейские прорабы замаскированного китайского производителя страху-то нагнали :))) Когда эта отсебятина дойдёт до китайских владельцев ой попка у них будет бо-бо :)))
yarikrad
Volvo принадлежит китайцам. Опять нож в спину.
266158920
Какой ещё Шведский?
Китаяния уж как с десяток лет.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний