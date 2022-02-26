Приехали. Мировые производители прекращают поставки машин в Россию

Евгений Павленко/Коммерсантъ Фото: Поделиться Поделиться







В первый «пакет» остановки поставок еще 24 февраля вошли британские Land Rover и Jaguar. Это казалось нестрашным, в России их в прошлом году было продано всего 6 388 и 521 машина соответственно. Однако на следующий день с такими же заявлениями выступили производители Chevrolet (1 046) и Opel (2 053), вслед за ними Peugeot (8 727), Citroёn (4 897). Все это были нишевые, немассовые бренды. Но затем подключилась и тяжелая артиллерия: сперва Renault (131 552), а затем Mercedes (43 011), BMW (46 802) и Audi (16 404).

Последняя марка входит в Volkswagen Group, и было понятно, что дальше будет гораздо хуже. И правда, на следующий день корпорация объявила о полном прекращении поставок в Россию собственно Volkswagen (86 108), Škoda (90443) и Porsche (6262). А главное — пришло сообщение о приостановке работы завода в Калуге. Там делаются главные российские бестселлеры концерна: Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo и Skoda Rapid (всего 225 тыс. машин в год). Итого на уже обнародованные потери приходится 441 115 — четверть рынка. Однако плохие новости шли одна за другой. Если кто-то думал, что мы перебьемся без иномарок отечественным, он просто плохо понимает, как это работает. Дело в том, что Автоваз почти полностью зависит от поставок своей материнской компании — Renault Group. Да, это только кажется, что «Лады» — российские машины. На самом деле — французские, и без иностранных комплектующих они никуда не поедут. Так и есть, уже в пятницу вечером было объявлено: с 28 февраля прекращают работу все производственные линии АвтоВАЗа. Запишите в статистику еще 350714 машин, и получится уже ровно половина рынка.

Из оставшейся половины 377612 — это марки концерна Hyundai: он сам, его премиальный бренд Genesis (4480) и KIA. Большая их часть собирается на петербургском заводе, и до сих пор там планировалось лишь расширение производства и углубление локализации вплоть до сборки двигателей. Сейчас с этими планами все очень непонятно. Корейские СМИ уже заявили, что поставки Hyundai в Россию под большим вопросом. Пока причиной называется отказ от поставок электронных компонентов из Тайваня. Однако корейские политики не скрывают: они не намерены идти наперекор всему миру, так что вопрос санкций и полномасштабного отказа от поставок машин и комплектующих, похоже, вопрос времени. Среди крупнейших мировых производителей, пока не сообщивших о прекращении поставок, Toyota. Однако Япония одной из первых заявила о поддержке мировых санкций. Как скоро ее автомобильная техника — Toyota (97941) с Lexus (19362), Nissan (51338) с Infiniti (2034), Mitsubishi (27699) и Mazda (29177), Suzuki (9159) и Subaru (5650) — также будет названа высокотехнологичной, а значит, запрещенной к экспорту в Россию, можно лишь догадываться. А есть еще сборка Isuzu в России, правда, всего 775 машин. Honda, продав 1324 машины, ушла с российского рынка еще в прошлом году.

Итого, у нас остаются китайцы. В прошлом году они резко нарастили долю на рынке, некоторые — в разы. Однако у всех них вместе по итогам прошлого — самого успешного — года всего 115612. То есть, 7% рынка. «Патриотично» настроенные оптимисты вспомнят УАЗ. Но в ответ — прошлогоднее заявление Минпромторга о том, что UAZ Patriot больше не может принимать участие в госзакупках, так как у него слишком низкий уровень локализации. Меньше 50%. Немецкое сцепление, корейская коробка передач и «раздатка», немецкий же АБС, потом кондиционер, сиденья, аудиосистема. И это не случайно так. К примеру, пару лет назад завод попытался было устанавливать сцепление отечественного производства, но после огромного количества рекламаций был вынужден вернуться к прежнему, немецкому, рассказывали эксперты «Авторевю» .

То есть, только китайцы. Которые, даже если в десять раз нарастят поставки в Россию, все равно не смогут покрыть весь спрос. Есть еще, кстати, Volvo (9088). Он тоже только прикидывается шведским, но на самом деле — китайский. Особо громко кричать об этом на каждом углу никто не кричит, но факт остается фактом: к списку отказников эта марка пока, по крайней мере, не присоединилась.

Законы экономики работают даже во время специальной операции. Хотя и в специфическом виде. Падение предложения при неизменном спросе приведет к росту цен. Это даже без учета резко подешевевшего рубля — к юаню его курс тоже упал. Возможно купить машину станет привилегией уже в ближайшие месяцы. На машины будут записываться и продавать место в очереди. И если вам кажется, что где-то вы это уже видели, вам не кажется. Для тех, кто пытается придумать, как Россия может адекватно ответить на эти демарши, и, к примеру, подумать, что сами же автоконцерны первые и пострадают — есть простая цифра: 1,9%. Именно такова доля России с ее1,6 млн проданных машин на мировом авторынке общим объемом 81,3 млн единиц. Это 11 место между Канадой и Италией. И да, в прошлом году и в начале этого дефицит и ажиотажный спрос из-за кризиса на рынке полупроводников — по всему миру. И наши объемы легко растворятся на общем рынке. Следующий пункт — взять и отобрать их заводы. Тот же АвтоВАЗ и Volkswagen. Это можно. Но что с ними делать дальше? Все они работают с разной долей локализации и попытки импортозамещения до сих пор были плачевными. Вспомнить хотя бы пример со сцеплением на «УАЗ Патриот». Вероятно, рано или поздно как-то производство на национализированных заводах восстановить получится. Но — мягко говоря — не сразу.

Отдельная история — сервис уже ввезенных и купленных в России иномарок. Детали ведь к нам тоже перестают привозить. Отечественный рынок комплектующих знает множество примеров успешного импортозамещения. А в нынешних условиях к ним можно будет относить и китайские копии оригиналов. Можно предположить, что все, что не связано именно с уникальными технологиями, которые скопировать пока не удалось, к примеру, электронные блоки управления, надо будет искать по разборкам. Российская автодилерская сеть в одночасье становится исключительно сервисной. А торговой — лишь в части подержанных авто. В принципе, поскольку неизбежен рост цен, особо катастрофических результатов у них первое время не будет. Однако ни у кого пока в голосе нет оптимизма. «Поставки части брендов приостановлены (50% брендов с которыми мы работаем). На сколько — надо спрашивать дистрибьюторов. Нам срок не озвучен. Про решения именно мировых производителей мне не известно, может они и есть, но я не в курсе. Запаса машин у нас на складе хватило бы на 1,5 месяца продаж «в обычной ситуации». Так как спрос с четверга ощутимо вырос (в среднем в 1,5 раза), при невозобновлении поставок машины закончатся за 4 недели. Но очевидно, что это очень грубый и усреднённый прогноз. Некоторых моделей нет уже и сегодня, — говорит Михаил Жуков, исполнительный директор ГК Максимум. — Факторы которые больше всего сейчас влияют на то, как быстро тают остатки машин: выдача банками автокредитов, курс валюты и ажиотажный спрос. С запасными частями проще — пока только один концерн приостановил поставки, думаю, очень на короткий срок. На чем будем ездить — вопрос риторический, без комментариев».