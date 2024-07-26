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    Число погибших при пожаре в многоквартирном доме в Ульяновске увеличилось. СК возбудил уголовное дело

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    Число погибших при пожаре в многоквартирном доме в Ульяновске выросло до трех человек. Об этом вечером 26 июля сообщило региональное управление СК России.

    Ранее в МЧС заявляли, что в пожаре погиб ребенок и пострадали трое взрослых.

    По предварительной информации СК, возгорание началось в пятницу около 19 часов 30 минут «в результате хлопка в одной из квартир дома». Из-за пожара погибли три человека, в том числе двухлетний мальчик, и было уничтожено имущество жильцов.

    Это стало основанием для возбуждения уголовного дела по факту гибели трех человек, а также уничтожения имущества (часть 3 статьи 109, статья 168 УК РФ).

    В настоящее время горение ликвидировано, на месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты, проводятся следственные действия для выяснения обстоятельств произошедшего.

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