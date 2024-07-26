Число погибших при пожаре в многоквартирном доме в Ульяновске увеличилось. СК возбудил уголовное дело

Число погибших при пожаре в многоквартирном доме в Ульяновске выросло до трех человек. Об этом вечером 26 июля сообщило региональное управление СК России.



Ранее в МЧС заявляли, что в пожаре погиб ребенок и пострадали трое взрослых.

По предварительной информации СК, возгорание началось в пятницу около 19 часов 30 минут «в результате хлопка в одной из квартир дома». Из-за пожара погибли три человека, в том числе двухлетний мальчик, и было уничтожено имущество жильцов.

Это стало основанием для возбуждения уголовного дела по факту гибели трех человек, а также уничтожения имущества (часть 3 статьи 109, статья 168 УК РФ).