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    В Рощино пройдет фестиваль «Дым над водой» с участием Владимира Кузьмина и «Горшенева». Вход свободный

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    27 июля на стадионе «Рощино Арена» в Ленобласти пройдет 7-й музыкальный фестиваль «Дым над водой. От классики до рока». В этом году на нем выступят гитарист и певец Владимир Кузьмин и Алексей Горшенев-младший. Вход свободный, 0+

    Фото: smokeonthewater.ru
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    Программа фестиваля, организатором которого является симфонический оркестр Ленинградской области под управлением художественного руководителя и главного дирижера Михаила Голикова, начнется на берегу Рощинского озера в парковой зоне. Следом главной сценой гала-концерта станет центральный стадион «Рощино арена».

    В соответствии с эклектичным принципом мероприятия на одной сцене соберутся разножанровые исполнители. С одной стороны, в лайн-ап вписаны виолончельный Rastrelli Cello Quartet, акапелла-группа Supermotive, интерпретирующая популярную музыку, российско-американский пианист-импровизатор Дмитрий Гайворонский и солисты Мариинского театра.

    С другой же, перед публикой предстанут белорусский участник шоу «Голос» UZARI, проект «Бис-Квит», объединивший эстрадно-джазовые и русские народные мотивы, певица Женя Любич со своими Russian Girl и «Колыбельной тишиной», группа «Беz Б», играющая рок-боевики, вроде «Русского праздника», а также автор «Я не забуду тебя» гитарист Владимир Кузьмин и рок-группа «Горшенев», наследующая сказочной традиции «Короля и Шута».

    Помимо музыки, для посетителей события организуют спортивные мастер-классы.

    Государственный симфонический оркестр Ленинградской области образован в июле 2017 г. распоряжением губернатора Ленинградской области А.Ю. Дрозденко. Оркестр охватывает широкие стили: от симфоний, инструментальных концертов, оперной и балетной музыки до популярной киномузыки, симфоджаза и жанра кроссовер.

    Кирилл Самунин

    Фото: smokeonthewater.ru

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