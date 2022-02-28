ООН: На утро понедельника на Украине погибли 102 гражданских, в том числе 7 детей

Не менее 102 гражданских лиц Украины были убиты и ещё 304 ранены после начала военной спецоперации России 24 февраля. Об этом днём 28 февраля заявила верховный комиссар ООН по правам человека, экс-президент Чили Мишель Бачелет, выступая в Женеве на 49-й сессии Совета ООН по правам человека.



«Между утром четверга и минувшей ночью наш офис зарегистрировал 406 гражданских жертв, включая 102 убитых, в том числе семь детей, и 304 раненых. Реальные цифры, я опасаюсь, значительно выше», — цитирует Бачелет российское информагентство ТАСС.