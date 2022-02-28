ООН: На утро понедельника на Украине погибли 102 гражданских, в том числе 7 детей

Не менее 102 гражданских лиц Украины были убиты и ещё 304 ранены после начала военной спецоперации России 24 февраля. Об этом днём 28 февраля заявила верховный комиссар ООН по правам человека, экс-президент Чили Мишель Бачелет, выступая в Женеве на 49-й сессии Совета ООН по правам человека.
«Между утром четверга и минувшей ночью наш офис зарегистрировал 406 гражданских жертв, включая 102 убитых, в том числе семь детей, и 304 раненых. Реальные цифры, я опасаюсь, значительно выше», — цитирует Бачелет российское информагентство ТАСС.
По данным Управления верховного комиссара по делам беженцев, на утро 28 февраля Украину покинули 422 000 человек. При этом «гораздо больше» украинцев стали внутренне перемещенными лицами, отметила Бачелет
С 25 февраля, когда ООН в прошлый раз сообщала о количестве пострадавших гражданских, цифры погибших выросли в четыре раза.
«Получили сообщения о по меньшей мере 127 гражданских жертвах. Это число включает 25 убитых и 102 раненых на Украине вследствие обстрелов и воздушных ударов», — сообщала в пятницу официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Равина Шамдасани.