FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: -1
83.55р93.60р
ТЕМА ДНЯ

Боевые действия на Украине

Боевые действия на УкраинеЧто делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

ООН: На утро понедельника на Украине погибли 102 гражданских, в том числе 7 детей

5
Печать

Не менее 102 гражданских лиц Украины были убиты и ещё 304 ранены после начала военной спецоперации России 24 февраля. Об этом днём 28 февраля заявила верховный комиссар ООН по правам человека, экс-президент Чили Мишель Бачелет, выступая в Женеве на 49-й сессии Совета ООН по правам человека.

«Между утром четверга и минувшей ночью наш офис зарегистрировал 406 гражданских жертв, включая 102 убитых, в том числе семь детей, и 304 раненых. Реальные цифры, я опасаюсь, значительно выше», — цитирует Бачелет российское информагентство ТАСС.

ПоделитьсяПоделиться

По данным Управления верховного комиссара по делам беженцев, на утро 28 февраля Украину покинули 422 000 человек. При этом «гораздо больше» украинцев стали внутренне перемещенными лицами, отметила Бачелет

С 25 февраля, когда ООН в прошлый раз сообщала о количестве пострадавших гражданских, цифры погибших выросли в четыре раза.

«Получили сообщения о по меньшей мере 127 гражданских жертвах. Это число включает 25 убитых и 102 раненых на Украине вследствие обстрелов и воздушных ударов», — сообщала в пятницу официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Равина Шамдасани.

Фото: скриншот YouTube / UN Human Rights

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

X-кот
Все стебались над Европой по поводу радужных гендеров? Все смеялись с беларусов с букетиками? А вот наступило настоящее испытание и для нашей страны- гражданин, деяния которого подпадают под несколько тяжких уголовных статей, прикрываясь своими приспешниками, иммитирующими власть, убивает тысячами ваших и чужих детей. И все трусливой стаей курей и петухов сидят- боятся, ждут, вдруг из других стран как-нибудь кто-нибудь вмешается и избавит их. Нет уже в нашей стране ни настоящих женщин, ни настоящих мужчин. Украинцы - вот мужественные, настоящие люди, которые без сомненья победят, ибо они сильны духом.. А россияне - так, стадо курей и петухов
267062673
А как списки попросишь или предложишь наблюдателей совместных послать, сразу "клоунами" и "юмористами" прикидываются, пошутили, мол.
german_5e4d02dc5a4f9
Ну раздача 25 тыс "калашниковых" гражданским, размещение техники ВСУ в жилых районах, подбивании гражданских на партизанские действия, к сожалению не обошлось даром.
Ибо если бы это было организованное ополчение - то это военная потеря.
Если с АК47 бегает гражданский - это мирный житель.
Делается все чтобы как можно больше мирняка полегло, это же очевидно, чтобы все полыхало, как можно больше жертв - это даст повод нанести коалицией удар по России.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний