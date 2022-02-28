Вывезет ли Россия? Как выбраться из-за границы после закрытия неба

Фото: Александр Щербак/ТАСС Поделиться Поделиться







Евросоюз с 28 февраля официально запретил самолётам российских перевозчиков приземляться, взлетать или пролетать над территорией входящих в него стран. Но по факту отменять сообщение с Россией европейские авиакомпании начали еще с конца прошлой недели. «Аэрофлот» из-за ограничения полётов приостановил все рейсы по сети европейских маршрутов.



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Только Европой дело не ограничилось. Запрет полетов над Канадой сделал практически невозможными трансатлантические рейсы — они стали слишком сложными из-за длительности и фантастически дорогими. «Аэрофлот» отменил рейсы в США, Доминикану, Мексику, на Кубу — пока до 2 марта. Авиакомпания AZUR air уже объявила, что прекращает летать в Доминикану, на Кубу и в Мексику. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), скоро это же сделают Nordwind и Royal Flight. В системах бронирования туроператоров с 28 февраля туры по южноамериканским направлениям стали недоступны.



По данным АТОР, сейчас за рубежом могут находиться свыше 150 тыс. туристов из России. Проблемы с вылетом есть у более 27 тысяч. Но не исключено, что эта цифра будет расти. Так, вслед за Латинской Америкой начала схлопываться Азия. Рейсы в Россию на неопределенный срок 28 февраля приостановила авиакомпания Singapore Airlines.

Сложности с возвращением домой путешественников «в связи с частичным закрытием воздушного пространства» вечером 27 февраля признал Ростуризм. Ведомство пообещало застрявшим за границей соотечественникам вывозные рейсы, а 28 февраля вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Ростуризму совместно с Минтрансом и МИД РФ организовать вывоз российских туристов из-за рубежа по гуманитарным каналам.

«После уточнения требуемых провозных объемов будет сформирован график. Российские авиакомпании готовы выполнить свои обязательства перед пассажирами и доставить их домой, при условии гибких подходов и конструктивных решений авиационных властей европейских стран по данному вопросу», — говорится в сообщении Ростуризма.



Чтобы попасть на борты вывозных рейсов, российские власти предложили туристам следующий алгоритм действий:

позвонить на горячую круглосуточную линию МИД +7 495 695 45 45;

написать (ФИО, местонахождение, контактные данные, описание вопроса) на специальную почту МИД России — dskc@mid.ru;

позвонить на горячую линию Ростуризма — 8 800 200 34 11 (с 8 до 20 по Москве).

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Также Ростуризм советует держать связь с туроператором или перевозчиком и зарегистрироваться в мобильном приложении «Зарубежный Помощник» МИД России (доступно на iOS, Android). Но, как рассказала «Фонтанке» жительница Северной столицы Ксения, отдыхающая в Чили, у нее не выходит зарегистрироваться в этом приложении уже второй день.

Впрочем, Россия официально не восстанавливала сообщение с этой страной. На вопрос, как будет организован выезд тех, кто попадал в «закрытые» страны окольными путями, в Ростуризме на момент публикации не ответили. Но об аналогичной проблеме с регистрацией в приложении сообщают туристы, которые находятся в Бельгии, с которой авиасообщение все же осуществлялось.



Ожидание вывоза может затянуться на неопределенный срок. По словам туроператоров, с вывозом всех туристов в одиночку им не справятся. Во-первых, дорога в закрытые страны российским бортам заказана, хотя сейчас, по данным АТОР, с рядом стран ЕС идут переговоры о предоставлении специальных разовых коридоров для вывозных «гуманитарных рейсов». Во-вторых, из-за санкций находящиеся в лизинге самолеты могут не выпустить обратно в Россию. Nordwind Airlines уже лишился самолета в Мехико из-за аннуляции страховки. Борт авиакомпании «Уральские авиалинии», вылетевший за туристами на Мадейру 27 февраля, был принудительно развернут в воздухе, и группа соотечественников не смогла сегодня вернуться домой, сообщило посольство России в Португалии в Facebook.

Вторая проблема — это деньги. К примеру, венгерский лоукостер Wizz Air предоставил пассажирам отмененного рейса Будапешт — Петербург жильё на три дня. В посольстве РФ в Венгрии посоветовали соглашаться, добавив, что материальная помощь туристам в таких случаях не предусмотрена. Больше повезло путешественникам, застрявшим в Египте из-за закрытия аэропортов на юге России. Власти страны разрешили тем, кто не может вернуться домой из-за ситуации на Украине, бесплатно проживать в отелях. Туристам, которые не смогли вернуться домой c Мадейры, оказывает помощь инициативная группа россиян, постоянно проживающих в этом регионе Португалии.



Пока остается открытым вопрос, придется ли платить туристам за вывозные рейсы. В пресс-службе Ростуризма «Фонтанке» на момент публикации не ответили. «По мере получения данных будет прорабатываться логистика возвращения и внутри страны, в том числе в Петербург», — сказали в комитете по развитию туризма Петербурга.

По опыту пандемии COVID-19, на бесплатный вывоз смогут с большей долей вероятности претендовать клиенты туроператоров, а также российских авиакомпаний. Те, кто добрался за рубеж иностранными авиалиниями, получат от них возврат денег за билет. Но путь домой, вероятно, им предстоит искать самостоятельно.

В РСТ Северо-Запад «Фонтанке» сообщили, что точными сведениями о застрявших за границей петербуржцах не располагают: статистику ведет федеральный оперштаб (МИД, Ростуризм, Минтранс, Росавиация). Однако, по оценке участников рынка, доля организованных туристов не превышает 10–20% в зависимости от страны. Остальные — самостоятельные путешественники и граждане РФ, находящиеся на территории страны и желающие вернуться в РФ.

«Поскольку европейские страны толком не успели открыться, там минимальное количество организованных туристов. В основном это Венгрия и Болгария», — отметила Мария Ушакова, руководитель комиссии по выездному туризму РСТ Северо-Запад. По ее словам, организованные путешественники решают вопросы о своем возвращении с туроператорами в индивидуальном порядке. Многие вылетают через Стамбул и ОАЭ. Судьбу самостоятельных туристов в РСТ не берутся комментировать.

«С карибского направления чартерные федеральные операторы вывозят туристов в плановом режиме. А все направления, которые обслуживали Turkish airlines, Qatar Airways и Emirates в Петербург, летают в обе стороны», — рассказала Мария Ушакова. Отмен по турецкому и египетскому направлению пока нет, подтвердил директор петербургского филиала «Интуриста» Александр Мусихин.

Окольными путями

К примеру, по данным АТОР, среди тех, кто не может улететь из Венгрии из-за отмен рейсов Wizz Air и «Уральских авиалиний», доля организованных туристов составляет всего 20%. Последний билет на рейс «Аэрофлота» 27 февраля обошелся в 3 000 евро в бизнес-классе.



Итого, вместо того чтобы платить за дополнительные дни проживания и, возможно, и за вывозной рейс, путешественники срочно ищут обходные маршруты. «Кто-то уехал через Стамбул, кто-то — автобусом в Белград, кто-то — в Тбилиси», — сообщила «Фонтанке» петербурженка, застрявшая в Будапеште.

Стран, которые не закрыли небо для России и самолеты которых пока летают в нашу, страну, в Европе осталось не так много. Одна из них — Швейцария. Но доступных билетов до России авиакомпания Swiss не выдает. Билет Air Serbia из Белграда в Петербург стоит 71 тысячу рублей на 1 марта. Но уже на 5 марта можно купить билет за 19 тысяч рублей. Правда, над тем, как добраться из, к примеру, Будапешта или Софии в Белград, еще придется поломать голову.

Рейс из Будапешта в Петербург через Стамбул 1 марта обойдется в 600 евро, из Софии — в 876 евро. Перевод в рубли не для слабонервных. Впрочем, агрегаторы предлагают более бюджетные варианты, например, на Aviasales можно найти перелет Будапешт — Лондон WizzAir, а затем и Pegasus Airlines через Стамбул в Петербург за 21 тысячу рублей.

Другой вариант для застрявших в Европе — лететь до Вильнюса, Таллина, Риги, а затем автобусами выезжать в Петербург. Например, перелет из Будапешта в Ригу Ryaniar 2 марта стоит всего 3 тысячи рублей. Билет из Риги в Петербург на автобусе Ecolines обойдется в 39 евро, билет из Таллина от Lux Express 30 евро. Еще один вариант — из Хельсинки на поезде Allegro. Места на завтра на сайте РЖД еще есть, правда, считанные единицы. На 2 марта — пока несколько десятков. Цены начинаются от 9 200 рублей.

Те туристы, которые добирались иностранными авиакомпаниями с пересадками в Южную Америку или Азию, тоже экстренно ищут варианты, пытаясь обменять второе «плечо» рейса вместо Петербурга до того же Таллина или Хельсинки. Второй вариант — воспользоваться услугами тех же Turkish Airlines, Qatar Airways и Emirates, которые пока продолжают полеты в Россию.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

