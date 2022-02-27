«Такая поддержка не оказывается». Из-за отменены рейсов петербуржцы застряли в Будапеште

Петербургские туристы не могут вернуться домой. Европейские авиаперевозчики один за другим отменяют рейсы.
Как рассказала «Фонтанке» петербурженка Маргарита 27 февраля, она с мужем застряла в Будапеште. Лоукостер Wizz Air приостановил все полеты в Россию и обратно до 1 марта. Перевозчик предоставил жильё туристам на три дня. Но некоторые решили добраться до России самостоятельно.
«Кто-то уехал через Стамбул, кто-то — автобусом в Белград, кто-то — в Тбилиси. Мы решили немного подождать и принять решение спокойно, как действовать дальше», — рассказала Маргарита.
В посольстве РФ в Венгрии посоветовали соглашаться на условия перевозчика и добавили, что вопрос с централизованным вывозом россиян будет решаться в будние дни. Материальная помощь туристам не предусмотрена. «Такая поддержка не оказывается», — добавили в посольстве.
Накануне рейсы в Россию отменила нидерландская авиакомпания KLM, самолеты развернули в небе над Эстонией.
Из-за военного конфликта на Украине 17 европейских стран закрыли небо для российских самолетов.