«Такая поддержка не оказывается». Из-за отменены рейсов петербуржцы застряли в Будапеште

Петербургские туристы не могут вернуться домой. Европейские авиаперевозчики один за другим отменяют рейсы.

Как рассказала «Фонтанке» петербурженка Маргарита 27 февраля, она с мужем застряла в Будапеште. Лоукостер Wizz Air приостановил все полеты в Россию и обратно до 1 марта. Перевозчик предоставил жильё туристам на три дня. Но некоторые решили добраться до России самостоятельно.

«Кто-то уехал через Стамбул, кто-то — автобусом в Белград, кто-то — в Тбилиси. Мы решили немного подождать и принять решение спокойно, как действовать дальше», — рассказала Маргарита.