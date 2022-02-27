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«Такая поддержка не оказывается». Из-за отменены рейсов петербуржцы застряли в Будапеште

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Петербургские туристы не могут вернуться домой. Европейские авиаперевозчики один за другим отменяют рейсы.

Как рассказала «Фонтанке» петербурженка Маргарита 27 февраля, она с мужем застряла в Будапеште. Лоукостер Wizz Air приостановил все полеты в Россию и обратно до 1 марта. Перевозчик предоставил жильё туристам на три дня. Но некоторые решили добраться до России самостоятельно.

«Кто-то уехал через Стамбул, кто-то — автобусом в Белград, кто-то — в Тбилиси. Мы решили немного подождать и принять решение спокойно, как действовать дальше», — рассказала Маргарита.

Фото: читатель «Фонтанки»
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Фото: читатель «Фонтанки»
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В посольстве РФ в Венгрии посоветовали соглашаться на условия перевозчика и добавили, что вопрос с централизованным вывозом россиян будет решаться в будние дни. Материальная помощь туристам не предусмотрена. «Такая поддержка не оказывается», — добавили в посольстве.

Накануне рейсы в Россию отменила нидерландская авиакомпания KLM, самолеты развернули в небе над Эстонией.

Из-за военного конфликта на Украине 17 европейских стран закрыли небо для российских самолетов.

Фото: читатель «Фонтанки»
Фото: читатель «Фонтанки»
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (19)

Шурик7890
Конечно с трудом верится, что на последние летели в отпуск, но оказать поддержку, хоть гостиницей и питанием наши могли бы.
tochilshik
родина тебя всегда кинет.
Anatolievna
а интересно, карты у них уже заблокированы
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