Шведы, исландцы, бельгийцы и немцы не хотят видеть российские самолеты в своем небе

17 стран на территории Европы закрыли для российских самолетов воздушное пространство. Запрет распространился на Крайний Север.
К середине дня 27 февраля еще три страны заявили о закрытии неба — к списку присоединились Швеция, Исландия, Германия и Бельгия. В итоге сейчас 17 государств запретили полеты самолетов российских авиакомпаний над своей территорией.
На данный момент, кроме вышеперечисленных, это Великобритания, Болгария, Румыния, Польша, Латвия, Литва, Эстония, Чехия, Ирландия, Австрия, Словения, Финляндия и Дания.
Небо Украины и Молдавии закрыто из-за военных действий.
Кроме запрета на полеты над Европой, иностранные авиакомпании отказываются от полетов в Россию. О приостановке авиасообщения заявил венгерский лоукостер Wizz Air.