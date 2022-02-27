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Шведы, исландцы, бельгийцы и немцы не хотят видеть российские самолеты в своем небе

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17 стран на территории Европы закрыли для российских самолетов воздушное пространство. Запрет распространился на Крайний Север.

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К середине дня 27 февраля еще три страны заявили о закрытии неба — к списку присоединились Швеция, Исландия, Германия и Бельгия. В итоге сейчас 17 государств запретили полеты самолетов российских авиакомпаний над своей территорией.

На данный момент, кроме вышеперечисленных, это Великобритания, Болгария, Румыния, Польша, Латвия, Литва, Эстония, Чехия, Ирландия, Австрия, Словения, Финляндия и Дания.

Небо Украины и Молдавии закрыто из-за военных действий.

Кроме запрета на полеты над Европой, иностранные авиакомпании отказываются от полетов в Россию. О приостановке авиасообщения заявил венгерский лоукостер Wizz Air.

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Комментарии (31)

nuga
Напоминает спектакль в Штатах с удушением темнокожего и преклонение колен этими странами,потом о африканцах тут же забыли. Психологическое давление,волна пошла,кто то истерить начал.К особнякам все равно долетят и приплывут,яхты не проблема припарковать или в аренду взять.
Alex000
Финляндия на карте не отмечена кстати почему-то.
***_555
Эрдоган пока торгуется.
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