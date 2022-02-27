Шведы, исландцы, бельгийцы и немцы не хотят видеть российские самолеты в своем небе

17 стран на территории Европы закрыли для российских самолетов воздушное пространство. Запрет распространился на Крайний Север.

К середине дня 27 февраля еще три страны заявили о закрытии неба — к списку присоединились Швеция, Исландия, Германия и Бельгия. В итоге сейчас 17 государств запретили полеты самолетов российских авиакомпаний над своей территорией.

На данный момент, кроме вышеперечисленных, это Великобритания, Болгария, Румыния, Польша, Латвия, Литва, Эстония, Чехия, Ирландия, Австрия, Словения, Финляндия и Дания.