Осталась всего неделя до фестиваля Фонтанка SUP: готовьте доски и костюмы!

Всего через неделю — в субботу, 3 августа, — реки и каналы в центре Петербурга станут трассой для Девятого международного фестиваля сапсерфинга Фонтанка SUP. Более
Маршрут фестиваля Фонтанка SUP и гонки Фонтанка CUP в этом стал немного длиннее: теперь участники пройдут около
В стартовом городке, который развернется около Марсова поля на набережной Мойки, будет чем заняться даже тем, кто никуда не плывет: фотозоны, конкурсы и различные активности с призами и подарками от партнеров фестиваля никого не оставят без хорошего настроения.
А после завершения карнавального заплыва, конечно, мы вручим награды. Во-первых, призы и медали получат самые быстрые спортсмены гонки. Во-вторых, более
Напоминаем, что для участия в фестивале в целом, а также во всех конкурсах необходимо получить стартовый номер. Их будут выдавать
Регистрация на фестиваль Фонтанка SUP завершилась, но еще есть немного слотов на гонку Фонтанка CUP. После ее завершения желающие смогут присоединиться к карнавальному шествию и пройти трассу еще раз.