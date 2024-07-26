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    Фонтанка SUP

    Осталась всего неделя до фестиваля Фонтанка SUP: готовьте доски и костюмы!

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    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Всего через неделю — в субботу, 3 августа, — реки и каналы в центре Петербурга станут трассой для Девятого международного фестиваля сапсерфинга Фонтанка SUP. Более 10 тысяч участников выйдут на воду на сап-досках — организаторы и партнеры подготовили более 120 подарков за самые яркие и креативные образы. Надеемся, вы уже готовите свои костюмы.

    Маршрут фестиваля Фонтанка SUP и гонки Фонтанка CUP в этом стал немного длиннее: теперь участники пройдут около 8 км — стартуем мы на Фонтанке, далее поворачиваем в Крюков канал, а затем — в Мойку и возвращаемся в стартовый городок. Подробнее о новом маршруте — здесь.

    В стартовом городке, который развернется около Марсова поля на набережной Мойки, будет чем заняться даже тем, кто никуда не плывет: фотозоны, конкурсы и различные активности с призами и подарками от партнеров фестиваля никого не оставят без хорошего настроения.

    А после завершения карнавального заплыва, конечно, мы вручим награды. Во-первых, призы и медали получат самые быстрые спортсмены гонки. Во-вторых, более 120 призов будут вручены в 16 номинациях от организаторов и партнеров Фонтанка SUP. Если вы самый бодрый, самый летний, любите Пушкина, украсили необычно доску, сделали классный макияж или вышли на воду друзьями, семьей или с домашним питомцем — обязательно принимайте участие в конкурсе костюмов. Подробнее о конкурсных номинациях можно прочитать здесь.

    Напоминаем, что для участия в фестивале в целом, а также во всех конкурсах необходимо получить стартовый номер. Их будут выдавать 31 июля, 1 и 2 августа в фуд-молле Vokzal 1853 (наб. Обводного канала, 118С) на 2-м этаже. Иногородние участники фестиваля, а также участники гонки смогут получить стартовые пакеты непосредственно в день фестиваля в стартовом городке.

    Регистрация на фестиваль Фонтанка SUP завершилась, но еще есть немного слотов на гонку Фонтанка CUP. После ее завершения желающие смогут присоединиться к карнавальному шествию и пройти трассу еще раз.

    Фото: «Фонтанка.ру»

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