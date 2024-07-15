Дождались! У фестиваля Фонтанка SUP и гонки Фонтанка CUP — новый маршрут. Смотрите, как он изменился

У международного фестиваля сапсерфинга Фонтанка SUP , на который сейчас идет регистрация, произошли долгожданные изменения. Теперь вместо канала Грибоедова маршрут пройдет по Мойке. Дистанция немного увеличилась — она составляет 8 километров.

Традиционно мы начинаем заплыв у Инженерного замка и пройдем через несколько рек и каналов.



Сначала нас ждет большой путь по Фонтанке. Затем мы свернем в Крюков канал и проследуем мимо Никольского морского собора и Мариинского театра до Новой Голландии. Там мы повернем на Мойку и посмотрим на город с нового ракурса. Проплыв мимо Юсуповского и Строгановского дворцов, а также под самым широким — Синим — мостом Петербурга, финишируем в стартовом городке. Всего мы пройдем под 28 мостами и вернемся в стартовый городок. Маршрут остается круговым.

