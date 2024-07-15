Дождались! У фестиваля Фонтанка SUP и гонки Фонтанка CUP — новый маршрут. Смотрите, как он изменился

У международного фестиваля сапсерфинга Фонтанка SUP, на который сейчас идет регистрация, произошли долгожданные изменения. Теперь вместо канала Грибоедова маршрут пройдет по Мойке. Дистанция немного увеличилась — она составляет 8 километров.
Традиционно мы начинаем заплыв у Инженерного замка и пройдем через несколько рек и каналов.
Сначала нас ждет большой путь по Фонтанке. Затем мы свернем в Крюков канал и проследуем мимо Никольского морского собора и Мариинского театра до Новой Голландии. Там мы повернем на Мойку и посмотрим на город с нового ракурса. Проплыв мимо Юсуповского и Строгановского дворцов, а также под самым широким — Синим — мостом Петербурга, финишируем в стартовом городке. Всего мы пройдем под 28 мостами и вернемся в стартовый городок. Маршрут остается круговым.
Такая же дистанция ждет участников гонки Фонтанка CUP. Единственное различие: маршрут карнавала завершится под 2-м Садовым мостом, а гонки — под Мало-Конюшенным (именно над этим мостом будут прикреплены метки хронометража, которые считают ваше время и дистанцию).
Свободных слотов на фестиваль осталось очень мало — если хотите присоединиться, торопитесь! Как всегда, участие в фестивале бесплатное, но обязательна регистрация. Пройдя ее по этой ссылке, вы получите QR-код, который затем сможете обменять на стартовый номер. Регистрация на гонку платная — пройти ее можно тут.
На карнавале вас ждет множество конкурсов! Мы выберем Miss SUP — 2024, заслуженные награды получат участники с самыми лучшими костюмами, не оставим без внимания и самую красивую доску. Есть конкурсная номинация для компаний друзей и семей, любителей музыки и обладателей питомцев. Будет еще несколько ярких конкурсов — о них мы расскажем позже.
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