Собираетесь на Фонтанку SUP c семьей или друзьями? Придумайте командный образ — и выиграйте приз!

Участвовать в международном фестивале сапсерфинга Фонтанка SUP можно и нужно с близкими! Среди команд приятелей или дружных семей мы выберем лучших в номинации «Не один». Рассказываем, как получить приз.

Традиционно первые места в номинации занимают коллективы, которым удалось создать самые оригинальные и креативные совместные образы. В прошлом году призы достались героям сказки «Буратино» (коллектив историко-литературного музея г. Пушкина), «Медузкам» (Андрей Моргуненко и Антонина Шашкова) и «Одуванчикам» (Владимир и Екатерина Смирновы).

Если вы тоже хотите прийти на карнавал с близкими и вместе посостязаться в креативности, придумайте для участия костюмы, объединенные одной тематикой. Вы можете перевоплотиться в реальных или вымышленных персонажей, надеть костюмы животных или растений, стать пиратами или индейцами — не ограничивайте свою фантазию!

Постарайтесь создать такой образ, который поразит тысячи других райдеров и зрителей карнавала. Если получится придумать еще и тематическое украшение для досок — замечательно, это будет плюсом. Для мотивации напомним: победителей конкурса ждут ценные призы.



Для участия в номинации «Не один» вам нужно:

