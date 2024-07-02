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    Фонтанка SUP

    Собираетесь на Фонтанку SUP c семьей или друзьями? Придумайте командный образ — и выиграйте приз!

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    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Участвовать в международном фестивале сапсерфинга Фонтанка SUP можно и нужно с близкими! Среди команд приятелей или дружных семей мы выберем лучших в номинации «Не один». Рассказываем, как получить приз.

    Традиционно первые места в номинации занимают коллективы, которым удалось создать самые оригинальные и креативные совместные образы. В прошлом году призы достались героям сказки «Буратино» (коллектив историко-литературного музея г. Пушкина), «Медузкам» (Андрей Моргуненко и Антонина Шашкова) и «Одуванчикам» (Владимир и Екатерина Смирновы).

    Если вы тоже хотите прийти на карнавал с близкими и вместе посостязаться в креативности, придумайте для участия костюмы, объединенные одной тематикой. Вы можете перевоплотиться в реальных или вымышленных персонажей, надеть костюмы животных или растений, стать пиратами или индейцами — не ограничивайте свою фантазию!

    Постарайтесь создать такой образ, который поразит тысячи других райдеров и зрителей карнавала. Если получится придумать еще и тематическое украшение для досок — замечательно, это будет плюсом. Для мотивации напомним: победителей конкурса ждут ценные призы.

    Для участия в номинации «Не один» вам нужно:

    1. зарегистрироваться на фестиваль на официальном сайте (регистрация бесплатная),
    2. до 12:00 3 августа отправить сообщение с ФИО участников вашей команды и фотографией, на которой четко видны костюмы (и борды, если вы их украсите), в WhatsApp или Telegram. На фото обязательно должны быть видны стартовые номера, которые вы получите перед фестивалем.

    Фотографии отправляйте по номеру +7–921–636–66–74.

    О других конкурсных номинациях Фонтанки SUP читайте здесь.

    Фото: «Фонтанка.ру»

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