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    Фонтанка SUP

    Просто наденьте костюм: как покататься на сапе и получить звание лучшего креативщика

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    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Визитная карточка международного фестиваля сапсерфинга Фонтанка SUP — оригинальность и креатив его участников. Рассказываем, как получить приз в номинации «Лучший костюм» и показываем, чем вдохновиться.

    Каждый год во время фестиваля по рекам и каналам в центре Петербурга плывут динозавры и дюймовочки, русалки и змеи горынычи, одуванчики и дед Мазай (с зайцами, конечно). И даже исторические личности.

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    Если вы тоже хотите посостязаться в креативности, придумайте костюм для участия в девятом международном фестивале сапсерфинга Фонтанка SUP 3 августа. Постарайтесь создать такой образ, который поразит тысячи других райдеров и зрителей карнавала. Для мотивации напомним: победителей ждут ценные призы.

    Для участия в конкурсе костюмов вам нужно:

    1. зарегистрироваться на фестиваль на официальном сайте (регистрация бесплатная),
    2. 3 августа до 12:00 отправить сообщение с ФИО и фотографией, на которой четко видно ваш костюм, в WhatsApp или Telegram. На фото обязательно должен быть виден стартовый номер, который вы получите перед фестивалем.

    Фотографии отправляйте по номеру +7-921-636-66-74. Не забудьте указать ваши ФИО и стартовый номер.

    О других конкурсных номинациях Фонтанки SUP читайте здесь.

    Фото: «Фонтанка.ру»

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