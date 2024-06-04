Просто наденьте костюм: как покататься на сапе и получить звание лучшего креативщика

Визитная карточка международного фестиваля сапсерфинга Фонтанка SUP — оригинальность и креатив его участников. Рассказываем, как получить приз в номинации «Лучший костюм» и показываем, чем вдохновиться.
Каждый год во время фестиваля по рекам и каналам в центре Петербурга плывут динозавры и дюймовочки, русалки и змеи горынычи, одуванчики и дед Мазай (с зайцами, конечно). И даже исторические личности.
Если вы тоже хотите посостязаться в креативности, придумайте костюм для участия в девятом международном фестивале сапсерфинга Фонтанка SUP 3 августа. Постарайтесь создать такой образ, который поразит тысячи других райдеров и зрителей карнавала. Для мотивации напомним: победителей ждут ценные призы.
Для участия в конкурсе костюмов вам нужно:
- зарегистрироваться на фестиваль на официальном сайте (регистрация бесплатная),
- 3 августа до 12:00 отправить сообщение с ФИО и фотографией, на которой четко видно ваш костюм, в WhatsApp или Telegram. На фото обязательно должен быть виден стартовый номер, который вы получите перед фестивалем.
Фотографии отправляйте по номеру +7-921-636-66-74. Не забудьте указать ваши ФИО и стартовый номер.
О других конкурсных номинациях Фонтанки SUP читайте здесь.