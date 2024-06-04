Просто наденьте костюм: как покататься на сапе и получить звание лучшего креативщика

Визитная карточка международного фестиваля сапсерфинга Фонтанка SUP — оригинальность и креатив его участников. Рассказываем, как получить приз в номинации «Лучший костюм» и показываем, чем вдохновиться.



Каждый год во время фестиваля по рекам и каналам в центре Петербурга плывут динозавры и дюймовочки, русалки и змеи горынычи, одуванчики и дед Мазай (с зайцами, конечно). И даже исторические личности.