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    Фонтанка SUP

    С лучшим другом — на Фонтанку SUP. Почему стоит прийти на карнавал с питомцем

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    2 комментария
    Фото: Фонтанка.ру
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    Международный фестиваль сапсерфинга Фонтанка SUP открыт не только для всех любителей бординга, но и для их животных. Рассказываем, как принять участие в карнавале с хвостатыми, пернатыми, чешуйчатыми — и почему это стоит сделать.

    Ежегодно на реки и каналы в рамках фестиваля выходят люди с домашними животными. Мы уже видели сапсерферов с собаками, кошками, попугаями, хомячками и даже улитками.

    «Многие питомцы действительно с удовольствием плавают на сапах, ведь для них это возможность провести время активно, побывать в новых местах, понаблюдать за другими животными и людьми. А также искупаться в прохладной речке в жаркий летний день», — говорят в сети зоомагазинов компании «Четыре лапы», которая уже стала традиционным партнером конкурсной номинации «Я и ценный пассажир».

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    Для участия в конкурсе «Я и ценный пассажир» вам нужно будет соблюсти два основных условия: взять с собой на доску питомца и создать для него и для себя креативный образ. Лучших мы наградим призами.

    И еще несколько важных формальностей:

    1. зарегистрируйтесь на фестиваль на официальном сайте (регистрация бесплатная);
    2. получив стартовый номер, до 12:00 3 августа отправьте сообщение с ФИО и фотографией, на которой четко видно ваш костюм и питомца, в WhatsApp или Telegram, на фото обязательно должен быть виден стартовый номер, который вы получите перед фестивалем.

    Фотографии отправляйте по номеру +7–921–636–66–74. Не забудьте указать ваши ФИО и стартовый номер.

    Не забудьте обеспечить комфорт вашему другу. «Главное — заботиться о безопасности питомца: защищать его от перегрева с помощью охлаждающих ковриков и одежды, давать больше питьевой воды, не забывать о спасательном жилете на воде, — советуют в компании «Четыре лапы». — Это здорово, что четвероногий друг может разделять с человеком его увлечение. Наши питомцы — это члены семьи, которые могут сопровождать нас всегда и везде, сейчас для этого созданы все условия: среда становится более дружелюбной к хвостикам, фестивали и заведения все чаще имеют статус dog-friendly».

    Напомним, что международный фестиваль сапсерфинга Фонтанка SUP настроен friendly не только к собакам, но и к котам, попугаям, рептилиям и всем остальным животным, не представляющим опасность для участников.

    О других конкурсных номинациях Фонтанки SUP читайте здесь.

    Фото: Фонтанка.ру

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