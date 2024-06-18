Как украсить сап-борд и получить за это приз на Фонтанке SUP? Объясняем правила конкурса

Самые оригинальные в мире сап-борды — конечно, на международном фестивале сапсерфинга Фонтанка SUP. Все желающие смогут побороться за главный приз в конкурсе «Лучшее оформление SUP-доски».



Ежегодно во время фестиваля люди выходят на реки и каналы Петербурга на борту пиратских кораблей, ковров-самолетов и других агрегатов, в которые превращают свои доски. Участники карнавала украшают сапы самыми разными, порой весьма неожиданными элементами: воздушными шарами, фигурами животных, даже индейскими тотемами.