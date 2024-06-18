Как украсить сап-борд и получить за это приз на Фонтанке SUP? Объясняем правила конкурса

Самые оригинальные в мире сап-борды — конечно, на международном фестивале сапсерфинга Фонтанка SUP. Все желающие смогут побороться за главный приз в конкурсе «Лучшее оформление SUP-доски».
Ежегодно во время фестиваля люди выходят на реки и каналы Петербурга на борту пиратских кораблей, ковров-самолетов и других агрегатов, в которые превращают свои доски. Участники карнавала украшают сапы самыми разными, порой весьма неожиданными элементами: воздушными шарами, фигурами животных, даже индейскими тотемами.
Тоже хотите посостязаться в оригинальности? Тогда придумайте, во что можно превратить доску, на которой вы поплывете во время девятого международного фестиваля сапсерфинга Фонтанка SUP 3 августа. Постарайтесь сотворить нечто по-настоящему необычное — то, что поразит десятки тысяч других участников карнавала и зрителей. Не забывайте: победителей ждут ценные призы!
Для участия в конкурсе «Лучшее оформление SUP-доски» вам нужно:
- зарегистрироваться на фестиваль на официальном сайте (регистрация бесплатная),
- получив стартовый номер, до 12:00 3 августа отправить сообщение с ФИО и фотографией, на которой четко видно ваш украшенный сап-борд, в WhatsApp или Telegram. На фото обязательно должен быть виден стартовый номер, который вы получите перед фестивалем.
Фотографии отправляйте по номеру +7-921-636-66-74. Не забудьте указать ваши ФИО и стартовый номер.
О других конкурсных номинациях Фонтанки SUP читайте здесь.