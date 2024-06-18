    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Пасмурно, Небольшие дожди

    Ощущается как 17

    2 м/с, с-з

    756мм

    92%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd89.05eur95.39

    Фонтанка SUP

    Как украсить сап-борд и получить за это приз на Фонтанке SUP? Объясняем правила конкурса

    523
    обсудить
    Фото: «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Самые оригинальные в мире сап-борды — конечно, на международном фестивале сапсерфинга Фонтанка SUP. Все желающие смогут побороться за главный приз в конкурсе «Лучшее оформление SUP-доски».

    Ежегодно во время фестиваля люди выходят на реки и каналы Петербурга на борту пиратских кораблей, ковров-самолетов и других агрегатов, в которые превращают свои доски. Участники карнавала украшают сапы самыми разными, порой весьма неожиданными элементами: воздушными шарами, фигурами животных, даже индейскими тотемами.

    ПоделитьсяПоделиться

    Тоже хотите посостязаться в оригинальности? Тогда придумайте, во что можно превратить доску, на которой вы поплывете во время девятого международного фестиваля сапсерфинга Фонтанка SUP 3 августа. Постарайтесь сотворить нечто по-настоящему необычное — то, что поразит десятки тысяч других участников карнавала и зрителей. Не забывайте: победителей ждут ценные призы!

    Для участия в конкурсе «Лучшее оформление SUP-доски» вам нужно:

    1. зарегистрироваться на фестиваль на официальном сайте (регистрация бесплатная),
    2. получив стартовый номер, до 12:00 3 августа отправить сообщение с ФИО и фотографией, на которой четко видно ваш украшенный сап-борд, в WhatsApp или Telegram. На фото обязательно должен быть виден стартовый номер, который вы получите перед фестивалем.

    Фотографии отправляйте по номеру +7-921-636-66-74. Не забудьте указать ваши ФИО и стартовый номер.

    О других конкурсных номинациях Фонтанки SUP читайте здесь.

    Фото: «Фонтанка.ру»

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close