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    Фонтанка SUP

    Под песни-пляски. Как принять участие в самом задорном конкурсе Фонтанка SUP

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    Фото: «Фонтанка.ру»
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    На девятом международном фестивале сапсерфинга Фонтанка SUP, регистрация на который сейчас продолжается, по традиции пройдет музыкальный конкурс. Если вы играете на музыкальном инструменте, поете или просто любите устраивать дискотеки — эта номинация для вас! Рассказываем, как выиграть приз.

    Номинация «Музыкальный сап» на фестивале пройдет уже во второй раз. Хотите сыграть на гитаре, флейте или скрипке — мы только за. Выбирайте любой инструмент, который вам нравится. В прошлом году победительницей номинации стала Марина Симахина — она прошла маршрут с арфой.

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    Но чтобы участвовать в конкурсе, вовсе не обязательно быть профессиональным музыкантом: никто не собирается оценивать вокальные данные участников или виртуозность владения гитарой. Достаточно того, чтобы ваш костюм был связан с музыкой. Второе место в конкурсе «Музыкальный сап» в 2023-м занял участник в костюме диско-шара.

    Победители получат призы от партнера номинации — группы «Эталон». «Нам, строителям, хорошо известно, что «песня и строить и жить помогает», поэтому мы с удовольствием снова решили поддержать эту самую музыкальную номинацию. Уверены, в этом году, как и годом ранее, в карнавале примут участие десятки ярких музыкантов, и мы им от души желаем победы!» — поделились в компании.

    Что нужно сделать участнику

    1. Зарегистрируйтесь на фестиваль на официальном сайте.
    2. Придумайте музыкальный костюм и (по желанию) соответствующее украшение доски. Также вы можете выбрать инструмент, на котором будете играть во время заплыва, ну или решить, какую песню будете петь!
    3. 3 августа до 12:00 отправьте сообщение с ФИО и фотографией, на которой четко видно ваш костюм и украшенную доску, в WhatsApp или Telegram. На фото обязательно должен быть виден стартовый номер, который вы получите перед фестивалем.

    Фотографии отправляйте по номеру +7 (921) 636-66-74. Не забудьте указать ваши ФИО и стартовый номер.

    Для мотивации напомним: победителей ждут ценные призы.

    Фото: «Фонтанка.ру»

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