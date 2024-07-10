Под песни-пляски. Как принять участие в самом задорном конкурсе Фонтанка SUP

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





На девятом международном фестивале сапсерфинга Фонтанка SUP, регистрация на который сейчас продолжается, по традиции пройдет музыкальный конкурс. Если вы играете на музыкальном инструменте, поете или просто любите устраивать дискотеки — эта номинация для вас! Рассказываем, как выиграть приз.



Номинация «Музыкальный сап» на фестивале пройдет уже во второй раз. Хотите сыграть на гитаре, флейте или скрипке — мы только за. Выбирайте любой инструмент, который вам нравится. В прошлом году победительницей номинации стала Марина Симахина — она прошла маршрут с арфой.

Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Но чтобы участвовать в конкурсе, вовсе не обязательно быть профессиональным музыкантом: никто не собирается оценивать вокальные данные участников или виртуозность владения гитарой. Достаточно того, чтобы ваш костюм был связан с музыкой. Второе место в конкурсе «Музыкальный сап» в 2023-м занял участник в костюме диско-шара.



Победители получат призы от партнера номинации — группы «Эталон». «Нам, строителям, хорошо известно, что «песня и строить и жить помогает», поэтому мы с удовольствием снова решили поддержать эту самую музыкальную номинацию. Уверены, в этом году, как и годом ранее, в карнавале примут участие десятки ярких музыкантов, и мы им от души желаем победы!» — поделились в компании.

Что нужно сделать участнику Зарегистрируйтесь на фестиваль на официальном сайте. Придумайте музыкальный костюм и (по желанию) соответствующее украшение доски. Также вы можете выбрать инструмент, на котором будете играть во время заплыва, ну или решить, какую песню будете петь! 3 августа до 12:00 отправьте сообщение с ФИО и фотографией, на которой четко видно ваш костюм и украшенную доску, в WhatsApp или Telegram. На фото обязательно должен быть виден стартовый номер, который вы получите перед фестивалем. Фотографии отправляйте по номеру +7 (921) 636-66-74. Не забудьте указать ваши ФИО и стартовый номер.

Для мотивации напомним: победителей ждут ценные призы.

