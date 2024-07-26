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    Семь человек подцепили сальмонеллу из-за курицы гриль из супермаркета Eurospar

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    В инфекционной больнице им. Боткина остаются четверо петербуржцев, заразившихся сальмонеллой из-за курицы гриль из супермаркета Eurospar, рассказали 26 июля «Фонтанке» в пресс-службе медучреждения. Цех кулинарии закрыт, Роспотребнадзор проводит расследование.

    «Четверо пациентов в настоящее время выписаны, еще три пациента продолжают получать лечение в больнице», — сообщили в пресс-службе клинической больницы им. Боткина, уточнив, что с начала недели в учреждение поступило семь человек. Состояние всех врачи оценили как удовлетворительное.

    Роспотребнадзор проводит эпидрасследование. Отмечается, что все отравившиеся употребляли курицу гриль, которую они купили в магазине по адресу: Владимирский, 19, лит. А. В супермаркете выявлены грубые нарушения, в том числе в процессе приготовления блюд, соблюдения сроков годности, условий хранения и реализации продукции.

    25 июля составлен протокол о временном запрете деятельности цеха кулинарии. Ведомство выразило готовность выступить в суде в защиту пострадавших, чтобы возместить материальный и моральный вред.

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