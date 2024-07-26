Семь человек подцепили сальмонеллу из-за курицы гриль из супермаркета Eurospar

В инфекционной больнице им. Боткина остаются четверо петербуржцев, заразившихся сальмонеллой из-за курицы гриль из супермаркета Eurospar, рассказали
«Четверо пациентов в настоящее время выписаны, еще три пациента продолжают получать лечение в больнице», — сообщили в пресс-службе клинической больницы
Роспотребнадзор проводит эпидрасследование. Отмечается, что все отравившиеся употребляли курицу гриль, которую они купили в магазине по адресу: Владимирский, 19, лит. А. В супермаркете выявлены грубые нарушения, в том числе в процессе приготовления блюд, соблюдения сроков годности, условий хранения и реализации продукции.
25 июля составлен протокол о временном запрете деятельности цеха кулинарии. Ведомство выразило готовность выступить в суде в защиту пострадавших, чтобы возместить материальный и моральный вред.