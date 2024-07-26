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    Один поселок в Челябинской области затоплен из-за прорыва дамбы. Еще три — эвакуируют

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    Один поселок оказался затоплен в результате прорыва дамбы на Киалимском водохранилище в Челябинской области, еще три населенных пункта, расположенные ниже по течению реки Киалим, было решено превентивно эвакуировать. Об этом вечером 26 июля сообщает пресс-служба аппарата полпредства в Уральском федеральном округе.

    Фото: 74.RU
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    К настоящему моменту о пострадавших в результате прорыва дамбы не сообщалось, но, согласно информации МЧС России, 20 человек были эвакуированы, специалисты обходят дома, а в городе Карабаш на базе двух школ развернуты пункты временного размещения (ПВР). Правительство региона всего 6 минут спустя сообщило, что эвакуировано уже 35 человек. По сведениям администрации, вода продолжает прибывать в близлежащие поселки Мухаметово, Карасево, Байдашево, Киалим, Сактаево, которые находятся в двух и более километрах от водохранилища.

    74.RU

    В Киалиме люди ждут эвакуации на крышах своих домов.

    Оказался затоплен и участок автодороги Миасс — Карабаш — Кыштым с 35-го по 38-й километр: проезд закрыт в оба направления.

    Дамбу прорвало на Киалимском водохранилище в Челябинской области из-за продолжительных дождей. В Карабашском городском округе объявлен режим ЧС.

    Фото: 74.RU

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    Прорыв дамбыЧелябинская областьЧПЗатоплениеКиалимское водохранилище
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