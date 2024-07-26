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    Snoop Dogg пронес олимпийский огонь в пригороде Парижа

    1890
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    Американский рэпер Snoop Dogg стал одним из факелоносцев перед церемонией открытия Олимпийских игр в Париже 26 июля.

    Рэперу доверили нести факел через Сен-Дени — это пригород французской столицы, в нем расположена часть олимпийских объектов.

    Snoop Dogg был предпоследним факелоносцем, в 20:30 по Москве начнется церемония открытия Игр.

    «Я вырос, наблюдая за Олимпийскими играми, и очень рад видеть, как спортсмены привозят свою первоклассную игру в Париж. Это праздник мастерства, преданности делу и стремления к величию», — сказал рэпер, прежде чем взять в руки факел.

    Его роль на этих Играх не ограничивается проносом факела. Он также станет одним из спецкорреспондентов телеканала NBC, который будет освещать Олимпиаду.

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