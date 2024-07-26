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    Госэконадзор через суд пытается обязать землевладельца в Мурино убрать пахучую свалку

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    В суд подали иск о ликвидации свалки в Мурино. Правообладателя участка просят закрыть место скопления бытовых и производственных отходов. Об этом в пятницу, 26 июля, сообщает комитет государственного экологического надзора Ленобласти в своем Telegram-канале.

    На вонь жаловались сотни жителей ЖК «Цветной город» в Красногвардейском районе Петербурга — попахивало из Ленобласти. Обращения с жалобами поступали в Госэконадзор, который обнаружил, что причиной зловония стали сточные воды с запахом сероводорода. Разбираться с ними велели Росприроднадзору.

    Помимо загрязненных вод, инспекторы также нашли свалку бытовых и производственных отходов в Мурино. Согласно лабораторным исследованиям, обнаруженный мусор относится к третьему и четвертому классам опасности, а их общий объем достигает 33,283 м³.

    Как итог — в Выборгский районный суд Петербурга направили иск, в котором просят владельца участка ликвидировать свалку.

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