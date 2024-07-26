Госэконадзор через суд пытается обязать землевладельца в Мурино убрать пахучую свалку

В суд подали иск о ликвидации свалки в Мурино. Правообладателя участка просят закрыть место скопления бытовых и производственных отходов. Об этом в пятницу,
На вонь жаловались сотни жителей ЖК «Цветной город» в Красногвардейском районе Петербурга — попахивало из Ленобласти. Обращения с жалобами поступали в Госэконадзор, который обнаружил, что причиной зловония стали сточные воды с запахом сероводорода. Разбираться с ними велели Росприроднадзору.
Помимо загрязненных вод, инспекторы также нашли свалку бытовых и производственных отходов в Мурино. Согласно лабораторным исследованиям, обнаруженный мусор относится к третьему и четвертому классам опасности, а их общий объем достигает
Как итог — в Выборгский районный суд Петербурга направили иск, в котором просят владельца участка ликвидировать свалку.