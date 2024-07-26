Российское судно подозревают в нарушении морских границ Финляндии

Министерство обороны Финляндии предполагает, что российское судно могло нарушить морские границы страны. Об этом в пятницу, 26 июля, говорится в издании Yle.

Предполагаемый случай нарушения границ произошел днем в восточной части Финского залива. В настоящее время пограничники заняты расследованием произошедшего и обещают сообщить о новых сведениях, когда установят все подробности инцидента.

Как отмечает Yle, ранее российская сторона нарушила границы Финляндии 10 июня. Тогда четыре государственных самолета России оказались в воздушном пространстве государства в районе городов Ловииса и Порвоо.