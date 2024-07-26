«Произошла недопустимая ситуация»: ребенок, упавший со второго этажа в подмосковном ТЦ, сбежал из детского сада

Шестилетний ребенок, упавший 26 июля со второго этажа торгового центра «Сказка» в подмосковном поселении Внуковское, сбежал из детского сада. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента образования и науки.

Как ранее писала «Фонтанка», мальчик решил забраться на поручень эскалатора в ТЦ, но сорвался с него и упал со второго этажа на первый. Ребенка госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.



«В одном из столичных детских садов произошла недопустимая ситуация: воспитанник 6 лет выбежал за территорию сада», говорится в телеграм-канале «Московское образование». Несмотря на то, что поиски, по заявлению департамента, начались незамедлительно, мальчик успел добраться до ТЦ, находящегося в 10 минутах от детского сада, и начал кататься там на перилах — в результате чего и произошло падение.